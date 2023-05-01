Экономия

Ждать ли добра? Прогноз Нацбанка на уровень инфляции в 2023 году

Даниэла Долотова, редактор сайта 01 мая 2023, 08:00
Інфляція
Фото: Pexels

Больше новостей
Міжнародний день праці 2023: дата, історія та значення свята
Это праздник не про отдых на природе! История возникновения Международного дня труда
догляд за шкірою у підлітків
С чего начать? Советы подросткам: как правильно ухаживать за кожей девочкам и мальчикам
Павлоград: вибухи вночі 30 квітня у Дніпропетровській області
Жестокий обстрел Павлограда — десятки поврежденных домов и пострадавших, в том числе, детей
Магнітні бурі у травні 2023 – календар небезпечних дат
Нас ждут обильные солнечные вспышки: календарь магнитных бурь на май 2023
Смотреть больше

Материалы по теме

Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Українське чи американське село: про життя в Америці
Где лучше жить — в Украине или Америке? Украинка рассказала, что удивляет больше всего
денні ходові вогні
С 1 мая больше не штраф? Когда включать ближний свет фар в Украине
Безробіття
Как получить пособие по безработице в Украине 2023: пошаговая инструкция

Видео
0:05:13
Центр реабілітації RECOVERY

Герои будут уверены, что в тылу о них позаботятся: в Одессе открылся центр реабилитации RECOVERY
0:04:42
Що буде з графіті Бенксі в Ірпені — невже їх знесуть
Неужели снесут мировые шедевры? Что будет с граффити Бэнкси в Ирпене, Горенке и Гостомеле
0:04:53
В Україні розробили трактор на дистанційному керуванні
Первый трактор на дистанционном управлении! Аграрии нашли способ работать на минных полях
0:04:10
підводний дрон
Вещь дорогая, но крайне необходимая. Как и для чего украинцы используют подводные дроны
0:03:07
Проект Вільна в Миколаєві допомагає жінкам відновлюватися від стресу
Языковые курсы, самооборона, иппотерапия. Проект Вільна в Николаеве помогает женщинам преодолеть стресс от войны
Карта бойових дій в Україні
Оккупанты прячутся за спинами детей: карта боевых действий в Украине 29 апреля в режиме онлайн
0:03:05
Історії українських переселенок з Донеччини: як довелося покинути домівку
Детей чуть не задавило! Истории украинских переселенок о новой жизни и воспоминания о страшных днях
балістична ракета це
Металлические носители смерти: что такое баллистические ракеты и какие есть на вооружении РФ
0:03:05
Обстріл селища Степногірськ на Запоріжжі: росіяни поцілили у дитячий садочок
Нам помог ангел-хранитель! Россияне попали из РСЗО Град в детский сад в Запорожской области
0:02:42
Умань
Считают разрушенные этажи со слезами на глазах: реакция очевидцев удара по Умани
Больше видео
Павлоград: вибухи вночі 30 квітня у Дніпропетровській області
Читать дальше
Жестокий обстрел Павлограда — десятки поврежденных домов и пострадавших, в том числе, детей
Ту-95МС: характеристики, ціна, та скільки ракет несе
Читать дальше
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец России: характеристики самолета Ту-95МС

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь