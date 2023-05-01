Ждать ли добра? Прогноз Нацбанка на уровень инфляции в 2023 году

Несмотря на все сложности, которые испытывает экономика Украины во время полномасштабной войны, у Национального банка есть положительные прогнозы относительно уровня инфляции на 2023 год.

Инфляция в Украине 2023

Еще в январе этого года Нацбанк прогнозировал, что рост общего уровня цен достигнет 18,7%. Однако уже в апреле улучшил прогноз и снизил отметку до 14,8%. Об этом идет речь в официальном сообщении на сайте НБУ.

Инфляция будет снижаться и дальше, в частности, из-за удешевления энергоносителей на мировых рынках, сдержанного внутреннего спроса, а также влияния монетарной политики НБУ.

Также специалисты учитывали комбинированный эффект факторов удешевления энергоносителей и сдержанный внутренний спрос, а также лучшую ситуацию в энергетическом секторе, чем можно было ожидать.

Что касается следующих лет, в частности 2024 и 2025, у НБУ тоже есть положительные прогнозы и предполагается, что инфляция снизится до 9,6% и 6% соответственно.

Однако Нацбанк не исключает, что также существуют военные риски, в том числе продолжительная полномасштабная война, что повысит потребности бюджета и будет создавать сопутствующие риски.

Кроме того, в сообщении отмечается, что НБУ принял решение продолжить монетарную политику, направленную на обеспечение высокой привлекательности сбережений в гривне и сохранить учетную ставку на уровне 25%. Это будет сделано с целью обеспечения стабильности национальной валюты и сохранения курсовой устойчивости в связи с планами по валютной либерализации.

НБУ готов корректировать время и темп изменения учетной ставки с учетом дальнейшего развития событий на валютном рынке, инфляционной динамики, устойчивости международной поддержки и результативности мер по обеспечению привлекательности гривневых инструментов.

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