Цены шокируют? Какие будут последствия возвращения акциза на горючее

В прямом эфире марафона Єдині новини экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетьман рассказал, как изменятся цены на топливо после повышения акциза
На время военного положения в марте 2022 акцизы были снижены, поскольку была установлена единая ставка на газ, бензин и топливо — 100 евро за 1000 литров. Также был снижен НДС с 20% до семи процентов.
Это дало возможность обуздать панику, насытить рынок, убрать дополнительные барьеры.
Это дало возможность обуздать панику, насытить рынок, убрать дополнительные барьеры.
Затем осенью 2022 года были внесены изменения в законодательство, предусматривающие возврат с 1 июля НДС до 20%, а также повышение акцизов.
К примеру, акциз на газ сохранится на старом уровне, на дизель будет 140 евро, а на бензин — более 200 евро.
Это безусловно приведет к подорожанию, но никаких апокалиптических прогнозов мы как экономисты не можем дать.
Это может быть подорожание газа на три гривны приблизительно, дизеля — на семь гривен, бензина на семь-девять гривен за литр.
Это может быть подорожание газа на три гривны приблизительно, дизеля — на семь гривен, бензина на семь-девять гривен за литр.
Однако это произойдет не в один момент, а будет постепенным процессом. Ведь заправки и разные сети имеют свои запасы и объемы.
Также эксперт отметил, что в связи с повышением цен на товарном рынке, будет большая конкуренция за клиента. Но повышение цен на продукты из-за возврата акциза на топливо не должно быть колоссальным и внезапным.
Автомобиль — система, требующая регулярной заправки новым топливом. На это уходит достаточно много средств и сил.
Однако если ты хочешь оценить объем потребления и устранить возможный перерасход топлива, следует произвести расчет его использования. Поэтому читай, как сосчитать расходы горючего самостоятельно.
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