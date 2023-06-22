Цены шокируют? Какие будут последствия возвращения акциза на горючее

В прямом эфире марафона Єдині новини экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетьман рассказал, как изменятся цены на топливо после повышения акциза

Какие изменения претерпел акциз на топливо за последний год

На время военного положения в марте 2022 акцизы были снижены, поскольку была установлена единая ставка на газ, бензин и топливо — 100 евро за 1000 литров. Также был снижен НДС с 20% до семи процентов.

Это дало возможность обуздать панику, насытить рынок, убрать дополнительные барьеры.

Затем осенью 2022 года были внесены изменения в законодательство, предусматривающие возврат с 1 июля НДС до 20%, а также повышение акцизов.

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Как изменится цена на бензин при повышении акциза

К примеру, акциз на газ сохранится на старом уровне, на дизель будет 140 евро, а на бензин — более 200 евро.

Это безусловно приведет к подорожанию, но никаких апокалиптических прогнозов мы как экономисты не можем дать.

Это может быть подорожание газа на три гривны приблизительно, дизеля — на семь гривен, бензина на семь-девять гривен за литр.

Однако это произойдет не в один момент, а будет постепенным процессом. Ведь заправки и разные сети имеют свои запасы и объемы.

Также эксперт отметил, что в связи с повышением цен на товарном рынке, будет большая конкуренция за клиента. Но повышение цен на продукты из-за возврата акциза на топливо не должно быть колоссальным и внезапным.

Автомобиль — система, требующая регулярной заправки новым топливом. На это уходит достаточно много средств и сил.

Однако если ты хочешь оценить объем потребления и устранить возможный перерасход топлива, следует произвести расчет его использования. Поэтому читай, как сосчитать расходы горючего самостоятельно.

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