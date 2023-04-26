Путешествия и вдохновение

Даже без калькуляторов и приложений! Как посчитать расход топлива самостоятельно: пошаговая инструкция

Анна Голишевская, редактор сайта 26 апреля 2023, 12:30
Автомобіль
Фото: Unsplash

Больше новостей
Як вести бюджет під час війни: Владислав Осадчий розповів, як зберегти фінанси
Как не беспокоиться за свой бюджет? Владислав Осадчий о том, как сохранить финансы во время войны
Картопля
Ни один колорадский жук не пройдет! Чем обрабатывать картофель перед посадкой и как это правильно делать
вправи для лімфи
Недооцененная лимфа: простые упражнения для запуска лимфы и почему тебе это нужно
Лідія Насонова: історія вчительки з Донеччини про війну
Война дважды лишила ее дома, но она не сдается и продолжает учить детей! История учительницы из Донбасса
Смотреть больше

Материалы по теме

денні ходові вогні
С 1 мая больше не штраф? Когда включать ближний свет фар в Украине
Конфіскація авто на користь ЗСУ: законопроект 9076
Нетрезвые водители станут спонсорами авто для ВСУ? Что известно про законопроект 9076
якою повинна бути навчальна машина
От габаритов и коробки до законов: каким должно быть обучающее авто — полезные советы
Волонтерство
Два джипа и “скорая” за домашнюю выпечку! У волонтеров из Франковска есть свой секрет

Видео
0:06:18
Лідія Насонова: історія вчительки з Донеччини про війну

Война дважды лишила ее дома, но она не сдается и продолжает учить детей! История учительницы из Донбасса
0:03:55
Іноземні і українські медики працюють разом
Путешествовал по Руанде, но таких ранений не видел — мировые медики объединились, чтобы вылечить украинцев
0:03:28
Волонтеры
Разделения на женщин и мужчин нет! Как работают волонтеры Красного Креста в опасных местах
Карта бойових дій в Україні
Оккупанты живут в детских лагерях, пока РФ ищет им замену: карта боевых действий в Украине 26 апреля в режиме онлайн
0:03:33
у Бердянському районі псевдо комендант особисто віддавав накази про побиття та розстріли
Командир отдавал жестокие приказы, заставляя пытать пленных за украинские Telegram-каналы
0:02:54
Ростислав Янчишен
Пророческая роль. Как жил и погиб солист Одесской оперы и защитник Украины Ростислав Янчишен
Вибори
Когда выборы в США и кто будет баллотироваться: все, что известно
0:03:12
Запорожская область
Россияне уничтожили целый поселок за один день! Воспоминания жителей Запорожской области об оккупации
0:00:57
Украинская школа
Онлайн-школа — это не совсем школа. Зеленский высказался об украинском образовании на фоне войны
0:04:25
Окупанти атакували зону Каховського водосховища: що відомо
Под ударом — зона Каховского водохранилища. Спасатели рассказали про обстрелы
Больше видео
Картопля
Читать дальше
Ни один колорадский жук не пройдет! Чем обрабатывать картофель перед посадкой и как это правильно делать

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь