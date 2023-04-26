Даже без калькуляторов и приложений! Как посчитать расход топлива самостоятельно: пошаговая инструкция

Автомобиль — система, требующая регулярной заправки новым топливом. На это уходит достаточно много средств и сил.

Однако если ты хочешь оценить объем потребления и устранить возможный перерасход топлива, следует произвести расчет его использования. Как посчитать расход топлива — читай в материале.

Как посчитать расход топлива

По словам автомеханика Андрея Маценко, современные авто часто оборудуют встроенными компьютерами. Они показывают зоны основных систем и предоставляют статистические данные, в том числе и расход топлива.

Если у тебя нет такого помощника, можно воспользоваться в пути специальными калькуляторами для вычисления в интернете или приложениями.

Они — бесплатные, показывают почти точные данные и достаточно удобны. Однако иногда интернет подключение отсутствует. В таком случае расчет расхода горючего на 100 км можно и самостоятельно.

Как рассчитать расход топлива на 100 км:

Заполни бак до максимального показателя. Обнули суточный километраж. Проезжай несколько сот километров в своем привычном режиме. Повторно залей полный топливный бак. Зафиксируй количество залитого бензина и показатель пробега автомобиля между двумя заправками. Учитывая эти данные, можно рассчитать расход топлива с помощью нескольких несложных арифметических действий.

Как рассчитать топливо на 1 км

В таком случае, формула будет выглядеть так: расход литров на 100 км дели на 100. К примеру, если твое авто тратит 15 л бензина на 100 км, то на 1 км авто будет потреблять 0,15 л бензина или 150 мл.

Расчет расхода топлива — это простая и надежная практика, которую лучше сделать постоянной привычкой.

Таким образом, ты сможешь сэкономить деньги на расходах на топливо и лучше понимать топливную эффективность своего автомобиля.

От чего зависит расход топлива

Важно понимать, что в расчетах могут быть погрешности, если при выполнении манипуляций ты перемещался(-лась) только по трассе или вообще выезжал(-ла) из города.

Следует добавить, что расход бензина увеличивается, если перевозить на автомобиле груз. Также рекомендуется для всех этапов манипуляций заливать горючее на одной заправке, чтобы исключить разницу в качестве.

От этого напрямую зависят тяговые характеристики двигателя и расход бензина. Поскольку формула расхода топлива не имеет поправки на погрешность, все эти аспекты влияют на конечный результат расчета.

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