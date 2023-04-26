Подорожі та натхнення

Навіть без калькуляторів та застосунків! Як порахувати витрати пального самостійно: покрокова інструкція

Анна Голішевська, редакторка сайту 26 Квітня 2023, 12:30
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Фото: Unsplash

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