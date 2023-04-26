Навіть без калькуляторів та застосунків! Як порахувати витрати пального самостійно: покрокова інструкція

Автомобіль — система, яку потрібно регулярно заправляти новим пальним. На це йде доволі багато коштів та сил.

Однак якщо ти хочеш оцінити об’єм споживання та усунути можливу перевитрату пального, варто зробити розрахунок його використання. Як порахувати витрати пального — читай у матеріалі.

Як порахувати розхід пального

За словами автомеханіка Андрія Маценка, сучасні авто часто обладнують вбудованими комп’ютерами. Вони показують зони основних систем та надають статистичні дані, зокрема і про витрати пального.

Якщо у тебе немає такого помічника, можна скористатися в дорозі спеціальними калькуляторами для обчислення в інтернеті або застосунками.

Вони безкоштовні, показують точні дані та доволі зручні. Однак іноді інтернет-підключення відсутнє. У такому разі розрахувати витрати пального на 100 км можна й самостійно.

Як розрахувати витрати пального на 100 км:

Заповни бак до максимального показника. Обнули добовий кілометраж. Проїдь кількасот кілометрів у своєму звичному режимі. Повторно залий повний бак пального. Зафіксуй кількість залитого бензину та показник пробігу автомобіля між двома заправками. Зважаючи на ці дані, можна розрахувати розхід пального за допомогою кількох нескладних арифметичних дій.

Як розрахувати пальне на 1 км

У такому разі формула виглядатиме так: витрату літрів на 100 км поділи на 100. Наприклад, якщо твоє авто витрачає 15 л бензину на 100 км, то на 1 км авто споживатиме 0,15 л бензину, або 150 мл.

Розрахунок витрат пального — це проста і надійна практика, яку ліпше зробити постійною звичкою.

Так ти зможеш заощадити гроші на витратах на пальне та краще розуміти паливну ефективність свого автомобіля.

Від чого залежить витрата палива

Важливо розуміти, що у розрахунках можуть бути похибки, якщо під час виконання маніпуляцій ти переміщався(-лась) лише трасою чи взагалі виїжджав(-ла) з міста.

Варто додати, що витрата бензину збільшується, якщо перевозити автомобілем вантаж.

Також рекомендується для всіх етапів маніпуляцій заливати паливо на одній заправці, щоб виключити різницю в якості.

Від цього прямо залежать тягові характеристики двигуна і витрати бензину. Оскільки формула витрати палива не має поправки на похибку, всі ці аспекти впливають на кінцевий результат розрахунку.

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