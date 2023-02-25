Економія

Забрали авто на штрафмайданчик? Читай, чому евакуюють машини та який штраф доведеться заплатити

Олена Яковлєва, редакторка сайту 25 Лютого 2023, 20:30
Евакуація автомобіля на штрафмайданчик - причини та розмір штрафів
Фото: Unsplash

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