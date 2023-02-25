Забрали авто на штрафмайданчик? Читай, чому евакуюють машини та який штраф доведеться заплатити

У перші три місяці повномасштабної війни евакуація автомобілів на столичних дорогах не проводилася взагалі. КМДА залучала евакуатори та їхніх водіїв переважно для облаштування барикад у Києві та передмісті.

Однак з червня інспектори з паркування знову почали виходити на свій щоденний рейд, а у вересні їхня робота повернулась на довоєнний рівень.

Утім, більшість водіїв досі не розуміють, у яких ситуаціях інспектор може виписати штраф, а в яких — забрати авто на спеціальний майданчик.

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Економічна правда вирішила розібратись у тонкощах цього процесу, щоб водії могли уникати порушень та економити гроші на штрафах.

За які порушення автомобіль евакуюють

Загалом процес евакуації авто на штрафмайданчик має приблизно такий вигляд:

виявлення порушення;

його фіксація;

завантаження машини;

відвезення авто на спеціальний майданчик.

Інспектори з паркування (штатні працівники департаменту транспортної інфраструктури КМДА) щоденно обходять вулиці та виявляють порушення. Їхні обов’язки передбачають:

оформлення акту для евакуації автомобілів; контроль сплати за паркування (за відсутності інспектори виписують штраф у розмірі 20-годинної вартості); оформлення штрафів за порушення ПДР під час стоянки та паркування (680 грн або 340 грн при сплаті протягом десяти днів).

Поговоримо про перший пункт. Стаття 265.4 Кодексу про адміністративні правопорушення містить вичерпний список порушень, які є підставою для евакуації автомобіля. І йдеться не лише про неправильно припарковане авто.

Зараз при порушенні “десятиметрової дистанції” нам рекомендують утримуватися від евакуації, забираючи авто лише тоді, коли воно стоїть ближче трьох метрів (більше одного корпуса авто).

Довести порушення на сім-девʼять метрів важче, і це більш людяний підхід. Принаймні поки війна, — каже один зі столичних інспекторів.

Як фіксується правопорушення? За допомогою фото чи відео. При цьому в кадрі мають також бути мітки, які вказують на локацію такого авто (наприклад, назва вулиці, номер будинку, дорожні знаки тощо).

Варто розуміти, що інспектор з паркування лише виявляє та фіксує порушення, складаючи відповідний акт. А ось вантаженням та відвезенням авто на штрафмайданчик займаються окремі організації, які можуть бути як комунальними, так і приватними.

Скільки коштує забрати авто зі штрафмайданчика

Щоб забрати свій автомобіль зі штрафного майданчика, власнику потрібно сплатити три квитанції:

Штраф за порушення ПДР — йдеться про 680 грн або 340 грн у випадку оплати впродовж десяти днів. Ці гроші йдуть у бюджет Києва. Оплата послуг штрафного майданчика — за кожен день доведеться заплатити 144 грн, навіть якщо забрати авто в той самий день. Штрафмайданчик перебуває у власності Національної поліції. Оплата послуг з перевезення авто евакуатором до майданчика — 1 270 грн.

Тобто в середньому це обійдеться у 1 754 грн. Але не варто забувати про комісію у 10%, яку доведеться віддати при оплаті штрафів через застосунок Київ цифровий.

Як альтернатива — можна оплатити квитанції у відділеннях банків. Там комісія менша.

Утім, якщо хочеш зекономити свої сили, час і гроші, краще все ж вивчити правила дорожнього руху та не порушувати їх. Адже війна — це час самодисципліни, а не свавілля.

Раніше повернення авто зі штрафмайданчика могло зайняти цілий день. Тому розробники застосунку Дія вирішили полегшити життя автомобілістам. Читай, як забрати евакуйоване авто зі штрафмайданчика.

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