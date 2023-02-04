Дія допоможе! Покрокова інструкція, щоб забрати евакуйоване авто зі штрафмайданчика

Трапляються дні, коли може здаватись, що весь світ проти тебе. І коли вже нібито всі неприємності, які лише могли, трапились, твоє авто забирають на штрафмайданчик.
Тож замість спокійної дороги додому доводиться вирішувати, як його повернути.
Однак мешканці столиці можуть трохи зітхнути з полегшенням, оскільки забрати авто зі штрафмайданчика можна буде за допомогою Дії. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
На такий крок вирішили піти, оскільки помітили наскільки багато часу раніше займало повернення авто.
Користуйтеся Дією і Київ Цифровий. І не порушуйте ПДР, — нагадує Михайло Федоров.
Користуйтеся Дією і Київ Цифровий. І не порушуйте ПДР, — нагадує Михайло Федоров.
Понад два роки в Україні працює система автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Разом з нею з’явилася й можливість вчасно відстежувати наявність штрафів, не виходячи з дому. Читай, як перевірити штрафи на авто за порушення ПДР.
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