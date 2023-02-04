Дія допоможе! Покрокова інструкція, щоб забрати евакуйоване авто зі штрафмайданчика

Трапляються дні, коли може здаватись, що весь світ проти тебе. І коли вже нібито всі неприємності, які лише могли, трапились, твоє авто забирають на штрафмайданчик.

Тож замість спокійної дороги додому доводиться вирішувати, як його повернути.

Однак мешканці столиці можуть трохи зітхнути з полегшенням, оскільки забрати авто зі штрафмайданчика можна буде за допомогою Дії. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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На такий крок вирішили піти, оскільки помітили наскільки багато часу раніше займало повернення авто.

Як забрати евакуйоване авто через Дію

Внеси номер авто у свій профіль у застосунку Київ Цифровий. Під час евакуації авто отримай сповіщення. Натисни на сповіщення, щоб відкрити вкладку Повернути авто. Додай копії водійських документів через Дію. Сплати суму штрафу та евакуації. Отримай QR-код, за яким можна забрати авто зі штрафмайданчика.

Користуйтеся Дією і Київ Цифровий. І не порушуйте ПДР, — нагадує Михайло Федоров.

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