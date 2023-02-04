Дія поможет! Пошаговая инструкция, чтобы забрать эвакуированное авто со штрафплощадки

Случаются дни, когда может показаться, что весь мир против тебя. И когда уже якобы все неприятности, которые только могли, случились, твой автомобиль забирают на штрафплощадку.

Поэтому вместо спокойного пути домой приходится решать, как его вернуть.

Однако жители столицы могут немного вздохнуть с облегчением, поскольку забрать авто со штрафплощадки можно будет с помощью Дії. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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На такой шаг решили пойти, поскольку заметили, насколько много времени раньше занимало возвращение авто.

Как забрать эвакуированное авто через Дію

Внеси номер авто в свой профиль в приложении Киев Цифровой. При эвакуации авто получи уведомление. Нажмите на оповещение, чтобы открыть вкладку Повернути авто. Добавь копии водительских документов через Дію. Уплаты суммы штрафа и эвакуации. Получи QR-код, по которому можно забрать авто со штрафплощадки.

Пользуйтесь Дією и Киев Цифровой. И не нарушайте ПДД, — напоминает Михаил Федоров.

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