Дія поможет! Пошаговая инструкция, чтобы забрать эвакуированное авто со штрафплощадки

Случаются дни, когда может показаться, что весь мир против тебя. И когда уже якобы все неприятности, которые только могли, случились, твой автомобиль забирают на штрафплощадку.
Поэтому вместо спокойного пути домой приходится решать, как его вернуть.
Однако жители столицы могут немного вздохнуть с облегчением, поскольку забрать авто со штрафплощадки можно будет с помощью Дії. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
На такой шаг решили пойти, поскольку заметили, насколько много времени раньше занимало возвращение авто.
Пользуйтесь Дією и Киев Цифровой. И не нарушайте ПДД, — напоминает Михаил Федоров.
Пользуйтесь Дією и Киев Цифровой. И не нарушайте ПДД, — напоминает Михаил Федоров.
Более двух лет в Украине работает система автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Вместе с ней появилась возможность вовремя отслеживать наличие штрафов, не выходя из дома. Читай, как проверить штрафы на авто за нарушение ПДД.
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