Вперед к цифровому будущему! Украина приравнивает электронное водительское удостоверение к пластиковому

Украина уверенно двигается к цифровому будущему. Уже через неделю, 14 декабря, украинцы смогут использовать только электронное водительское удостоверение в приложении Дія без необходимости носить повсюду с собой пластиковый аналог.

Соответствующее постановление №1299 подписал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Читай подробнее, что это значит.

Электронное водительское удостоверение

Как пишет Минцифры, ранее Украина стала четвертой страной в Европе, узаконившей цифровые водительские удостоверения.

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Но теперь мы пошли еще дальше. Ведь водители могут забыть о своих пластиковых карточках и иметь документ всегда с собой — в смартфоне.

Те, кто будет оформлять себе водительское после 14 декабря, смогут выбирать: сделать только электронный документ или еще и заказать пластиковую карточку. Она может понадобиться для поездок за границей. Пластиковое удостоверение можно получить по почте.

Электронный документ будет доступен в украиноязычной и англоязычной версиях. Водительское и техпаспорт имеют международную кодировку, которая используется в ЕС, США и Канаде.

Поэтому Минцифры отмечает, что это решительный шаг к внедрению применения приложения Дія за рубежом.

Почему это новый этап развития цифровых документов? В цифровом будущем мы видим, что все документы и услуги будут digital first.

То есть сначала цифровые, а бумажные — по желанию, — объясняет министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Он также рассказал, что Украина уже сотрудничает с Польшей, чтобы страна-соседка принимала цифровые документы украинцев на своей территории. А Канада уже использует Дію для некоторых услуг.

Водительские удостоверения и регистрация авто в Дії не просто станут равнозначными к физическим документам, а полностью заменят их. Кроме этого, украинское водительское удостоверение адаптировали к европейскому.

Поэтому, если у тебя еще есть документы старого образца, их можно легко заменить новыми. Читай, как и где это сделать.

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