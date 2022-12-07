Вперед к цифровому будущему! Украина приравнивает электронное водительское удостоверение к пластиковому

Украина уверенно двигается к цифровому будущему. Уже через неделю, 14 декабря, украинцы смогут использовать только электронное водительское удостоверение в приложении Дія без необходимости носить повсюду с собой пластиковый аналог.
Соответствующее постановление №1299 подписал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Читай подробнее, что это значит.
Как пишет Минцифры, ранее Украина стала четвертой страной в Европе, узаконившей цифровые водительские удостоверения.
Но теперь мы пошли еще дальше. Ведь водители могут забыть о своих пластиковых карточках и иметь документ всегда с собой — в смартфоне.
Те, кто будет оформлять себе водительское после 14 декабря, смогут выбирать: сделать только электронный документ или еще и заказать пластиковую карточку. Она может понадобиться для поездок за границей. Пластиковое удостоверение можно получить по почте.
Электронный документ будет доступен в украиноязычной и англоязычной версиях. Водительское и техпаспорт имеют международную кодировку, которая используется в ЕС, США и Канаде.
Поэтому Минцифры отмечает, что это решительный шаг к внедрению применения приложения Дія за рубежом.
Почему это новый этап развития цифровых документов? В цифровом будущем мы видим, что все документы и услуги будут digital first.
Почему это новый этап развития цифровых документов? В цифровом будущем мы видим, что все документы и услуги будут digital first.
То есть сначала цифровые, а бумажные — по желанию, — объясняет министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Он также рассказал, что Украина уже сотрудничает с Польшей, чтобы страна-соседка принимала цифровые документы украинцев на своей территории. А Канада уже использует Дію для некоторых услуг.
Водительские удостоверения и регистрация авто в Дії не просто станут равнозначными к физическим документам, а полностью заменят их. Кроме этого, украинское водительское удостоверение адаптировали к европейскому.
Поэтому, если у тебя еще есть документы старого образца, их можно легко заменить новыми. Читай, как и где это сделать.
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