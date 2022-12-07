Вперед к цифровому будущему! Украина приравнивает электронное водительское удостоверение к пластиковому

Елена Яковлева, редактор сайта 07 декабря 2022, 19:30
З 14 грудня в Україні дозволено оформляти лише електронне посвідчення водія
Фото: Pexels

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