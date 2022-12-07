Уперед до цифрового майбутнього! Україна прирівнює електронне водійське посвідчення до пластикового

Олена Яковлєва, редакторка сайту 07 Грудня 2022, 19:30
З 14 грудня в Україні дозволено оформляти лише електронне посвідчення водія
Фото: Pexels

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