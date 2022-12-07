Уперед до цифрового майбутнього! Україна прирівнює електронне водійське посвідчення до пластикового

Україна впевнено рухається до цифрового майбутнього. Уже через тиждень, 14 грудня, українці зможуть використовувати лише електронне водійське посвідчення в додатку Дія без потреби носити всюди із собою пластиковий аналог.

Відповідну постанову № 1299 підписав премʼєр-міністр України Денис Шмигаль. Читай детальніше, що це означає.

Електронне водійське посвідчення

Як пише Мінцифри, раніше Україна стала четвертою країною у Європі, яка узаконила цифрові водійські посвідчення.

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Але тепер ми пішли ще далі. Адже водії можуть забути про свої пластикові картки та мати документ завжди із собою — у смартфоні.

Ті, хто оформлюватиме собі водійське після 14 грудня, зможуть обирати: зробити лише електронний документ, чи ще й замовити пластикову картку. Вона може знадобитись для поїздок за кордоном. Пластикове посвідчення можна буде отримати поштою.

Електронний документ буде доступним в українськомовній та англомовній версіях. Водійське та техпаспорт мають міжнародне кодування, яке використовується у ЄС, США та Канаді.

Тому Мінцифри зазначає, що це рішучий крок до запровадження використання застосунку Дія за кордоном.

Чому це новий етап розвитку цифрових документів? У цифровому майбутньому ми бачимо, що всі документи та послуги будуть digital first.

Тобто спочатку цифрові, а паперові — за бажанням, — пояснює міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Він також розповів, що Україна вже співпрацює з Польщею для того, щоб країна-сусідка приймала цифрові документи українців на своїй території. А Канада вже використовує Дію для деяких послуг.

Посвідчення водія та реєстрація авто в Дії не просто стануть рівнозначними до фізичних документів, а повністю замінять їх. Крім цього, українське посвідчення водія адаптували до європейського.

Тому, якщо ти ще маєш документи старого зразка, їх можна легко замінити на нові. Читай, як і де це зробити.

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