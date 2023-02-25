Забрали авто на штрафплощадку? Читай, почему эвакуируют машины и какой штраф придется заплатить

В первые три месяца полномасштабной войны эвакуация автомобилей на столичных дорогах не проводилась вообще. КГГА привлекала эвакуаторы и их водителей преимущественно для обустройства баррикад в Киеве и пригороде.

Однако с июня инспекторы по парковке снова начали выходить на свой ежедневный рейд, а в сентябре их работа вернулась на довоенный уровень.

Впрочем, большинство водителей до сих пор не понимают, в каких ситуациях инспектор может выписать штраф, а в каких — забрать авто на специальную площадку.

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Экономическая правда решила разобраться в тонкостях этого процесса, чтобы водители могли избегать нарушений и экономить деньги на штрафах.

За какие нарушения автомобиль эвакуируют

В целом процесс эвакуации авто на штрафплощадку выглядит примерно так:

выявление нарушения;

его фиксация;

загрузка машины;

отвоз авто на специальную площадку.

Инспекторы по парковке (штатные работники департамента транспортной инфраструктуры КГГА) ежедневно обходят улицы и обнаруживают нарушения. Их обязанности предусматривают:

оформление акта для эвакуации автомобилей; контроль оплаты за парковку (при отсутствии инспекторы выписывают штраф в размере 20-часовой стоимости); оформление штрафов за нарушение ПДД во время стоянки и парковки (680 грн или 340 грн при уплате в течение десяти дней).

Поговорим о первом пункте. Статья 265.4 Кодекса об административных правонарушениях содержит исчерпывающий список нарушений, служащих основанием для эвакуации автомобиля. И речь идет не только о неправильно припаркованном автомобиле.

Сейчас при нарушении “десятиметровой дистанции” нам рекомендуют воздерживаться от эвакуации, забирая авто только тогда, когда оно стоит ближе трех метров (более одного корпуса авто).

Доказать нарушение на семь-девять метров труднее, и это более человечный подход. По крайней мере, пока идет война, — говорит один из столичных инспекторов.

Как фиксируется правонарушение? С помощью фото или видео. При этом в кадре также должны быть метки, указывающие на локацию такого авто (например, название улицы, номер дома, дорожные знаки и т.п.).

Следует понимать, что инспектор по парковке только выявляет и фиксирует нарушения, составляя соответствующий акт. А вот погрузкой и отвозом авто на штрафплощадку занимаются отдельные организации, которые могут быть как коммунальными, так и частными.

Сколько стоит забрать авто со штрафплощадки

Чтобы забрать свой автомобиль со штрафной площадки, владельцу нужно оплатить три квитанции:

Штраф за нарушение ПДД — речь идет о 680 грн или 340 грн в случае оплаты в течение десяти дней. Эти деньги идут в бюджет Киева. Оплата услуг штрафной площадки — за каждый день придется заплатить 144 грн, даже если забрать авто в тот же день. Штрафплощадка находится в собственности Национальной полиции. Оплата услуг по перевозке авто эвакуатором на площадку — 1 270 грн.

То есть в среднем это обойдется в 1754 грн. Но не стоит забывать о комиссии в 10%, которую придется отдать при оплате штрафов через приложение Київ цифровий.

В качестве альтернативы можно оплатить квитанции в отделениях банков. Там комиссия меньше.

Впрочем, если хочешь сэкономить свои силы, время и деньги, лучше все-таки изучить правила дорожного движения и не нарушать их. Ведь война — это время самодисциплины, а не произвола.

Раньше возвращение авто со штрафплощадки могло занять целый день. Поэтому разработчики приложения Дія решили облегчить жизнь автомобилистам. Читай, как забрать эвакуированный автомобиль со штрафплощадки.

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