Ціни шокують? Які будуть наслідки повернення акцизу на пальне

У прямому ефірі марафону Єдині новини економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетьман розповів, як зміняться ціни на паливо після підвищення акцизу.

Яких змін зазнав акциз на паливо за останній рік

На час воєнного стану у березні 2022 року акцизи були зменшені, оскільки була встановлена єдина ставка на газ, бензин та пальне — 100 євро за 1000 літрів. Також було зменшене ПДВ з 20% до семи відсотків.

Це в той час дало можливість приборкати паніку, наситити ринок, прибрати додаткові бар’єри.

Потім восени 2022 року були внесені зміни до законодавства, які передбачають повернення з 1 липня ПДВ до 20% та підвищення акцизів.

Зараз також дивляться

Як зміниться ціна на бензин у разі підвищення акцизу

Наприклад, акциз на газ збережеться на старому рівні, на дизель буде 140 євро, а на бензин — понад 200 євро.

Тож це безумовно призведе до подорожчання, але жодних апокаліптичних прогнозів ми як економісти не можемо дати.

Це може бути подорожчання газу на три гривні приблизно, дизелю — на сім гривень, бензину на сім-дев’ять гривень за літр.

Однак це станеться не в один момент, а буде поступовим процесом. Адже заправки та різні мережі мають свої запаси та обсяги.

Також експерт відзначив, що у зв’язку з підвищенням цін на товарному ринку буде велика конкуренція за клієнта. Та зростання ціни на продукти через підвищення акцизу на пальне не має бути колосальним та раптовим.

Автомобіль — система, яку потрібно регулярно заправляти новим пальним. На це йде доволі багато коштів та сил.

Однак якщо ти хочеш оцінити об’єм споживання та усунути можливу перевитрату пального, варто зробити розрахунок його використання. Тому читай, як порахувати витрати пального самостійно.

А ще у Вікон є свій Telegram та Instagram. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!