Американські гірки для гаманця! Чому зростуть ціни на пальне у 2023 — пояснення НБУ

Усі водії пам’ятають, якою ситуація була на заправках у перші тижні повномасштабного вторгнення. Тоді, щоб втримати ціни, уряд скасував акциз на пальне та знизив ПДВ з 20% до 7%.

Однак з липня ПДВ планують повернути на довоєнний рівень, а це означає, що українцям слід чекати зростання вартості палива протягом року. Такі прогнози можна знайти й у квітневому звіті НБУ.

Як сильно виростуть ціни та коли очікувати стабілізації цінника на паливо, читай далі.

Коливання цін на пальне: на які ціни чекати

На початку 2023 року темпи подорожчання пального значно зменшилися до 27,9% річних.

Це сталося через падіння світових цін на нафту, значні запаси пального, зроблені українським бізнесом та населенням, а також через зниження попиту.

Однак радість тривала не довго. Найближчим часом вартість пального дуже коливатиметься.

Наприклад, уже у квітні власники авто могли помітити, що вартість пального дещо зросла. У червні очікується зниження цін, а у липні знову слід чекати на зростання.

Згідно з даними Консалтингової групи А-95, ціна пального на АЗС у травні 2023 становить:

А-95 — 46,47 грн/л;

А-92 — 44,51 грн/л;

Дизельне пальне — 45,71 грн/л;

Автогаз — 21,81 грн/л.

Причини коливання цін

Коливання вартості на паливо станеться через заходи, які уряд вжив минулої весни, щоб запобігти паливній кризі. Зокрема, через скасування акцизів та зниження ставки ПДВ.

Оскільки вже у липні цього року відбудеться відновлення довоєнного оподаткування пального, індекс споживчих цін матиме зміну близько на 1% пункту прямого внеску, — пояснили у звіті.

Таке коливання може посилити тиск на сферу транспортних послуг. Відповідно, це може вплинути не лише на власників авто, а й на людей, які користуються громадським чи міжміським транспортом.

Коли ціна на пальне стабілізується

НБУ прогнозує, що надалі ціни на пальне стабілізуються завдяки поступовому зниженню світових цін на нафту.

А вже з 2024 року паливна компонента сприятиме гальмуванню загальної інфляції як напряму, так і через вторинні ефекти.

Бувають різні ситуації на дорозі, інколи пальне може закінчитися раніше, ніж ти встигнеш доїхати до заправки. А що робити, коли бензин закінчився на дорозі, читай у матеріалі.

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