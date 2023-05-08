Американські гірки для гаманця! Чому зростуть ціни на пальне у 2023 — пояснення НБУ

Усі водії пам’ятають, якою ситуація була на заправках у перші тижні повномасштабного вторгнення. Тоді, щоб втримати ціни, уряд скасував акциз на пальне та знизив ПДВ з 20% до 7%.
Однак з липня ПДВ планують повернути на довоєнний рівень, а це означає, що українцям слід чекати зростання вартості палива протягом року. Такі прогнози можна знайти й у квітневому звіті НБУ.
Як сильно виростуть ціни та коли очікувати стабілізації цінника на паливо, читай далі.
На початку 2023 року темпи подорожчання пального значно зменшилися до 27,9% річних.
Це сталося через падіння світових цін на нафту, значні запаси пального, зроблені українським бізнесом та населенням, а також через зниження попиту.
Однак радість тривала не довго. Найближчим часом вартість пального дуже коливатиметься.
Однак радість тривала не довго. Найближчим часом вартість пального дуже коливатиметься.
Наприклад, уже у квітні власники авто могли помітити, що вартість пального дещо зросла. У червні очікується зниження цін, а у липні знову слід чекати на зростання.
Згідно з даними Консалтингової групи А-95, ціна пального на АЗС у травні 2023 становить:
Коливання вартості на паливо станеться через заходи, які уряд вжив минулої весни, щоб запобігти паливній кризі. Зокрема, через скасування акцизів та зниження ставки ПДВ.
Оскільки вже у липні цього року відбудеться відновлення довоєнного оподаткування пального, індекс споживчих цін матиме зміну близько на 1% пункту прямого внеску, — пояснили у звіті.
Оскільки вже у липні цього року відбудеться відновлення довоєнного оподаткування пального, індекс споживчих цін матиме зміну близько на 1% пункту прямого внеску, — пояснили у звіті.
Таке коливання може посилити тиск на сферу транспортних послуг. Відповідно, це може вплинути не лише на власників авто, а й на людей, які користуються громадським чи міжміським транспортом.
НБУ прогнозує, що надалі ціни на пальне стабілізуються завдяки поступовому зниженню світових цін на нафту.
А вже з 2024 року паливна компонента сприятиме гальмуванню загальної інфляції як напряму, так і через вторинні ефекти.
Бувають різні ситуації на дорозі, інколи пальне може закінчитися раніше, ніж ти встигнеш доїхати до заправки. А що робити, коли бензин закінчився на дорозі, читай у матеріалі.
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