Економія

Американські гірки для гаманця! Чому зростуть ціни на пальне у 2023 — пояснення НБУ

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 08 Травня 2023, 17:00
ціни на пальне 2023
Фото: Pexels

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