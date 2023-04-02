Паливо на цінових гірках: чи підвищиться вартість бензина до літа та які інші наслідки підвищення ПДВ

Для когось весна може асоціюватись з початком посівної, але для декого — це час для жнив врожаю власних рішень. Як заявив голова комітету у Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, незабаром ПДВ на паливо знову становитиме 20%.

Зміни відбудуться вже 1 липня. Таке рішення було ухвалене здебільшого через те, що колишня стратегія не лише не покращила ситуацію з паливом у країні, але й загострила.

За словами Данила Гетманцева, зниження ПДВ та скасування акцизу фактично лише допомогла заробити трейдерам, які попри ситуацію продовжували фіктивно піднімати ціни на пальне.

Зараз також дивляться

Вікна зібрали всю необхідну інформацію про причини підвищення ПДВ на бензин, а фінансовий аналітик Влад Пономар пояснив, чого очікувати від цінової політики на пальне найближчим часом.

Які причини повернення ставки ПДВ

Як зазначає директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн, на його думку, рішення про повернення ставки ПДВ у 20% та акцизу — правильне. Насамперед посадовець аргументує це тим, що країні потрібні гроші.

А оскільки на зменшенні ПДВ, зі слів Данила Гетманцева, заробляли лише трейдери, то його підвищення має врегулювати ситуацію та почати наповнювати бюджет.

Фінансовий аналітик Влад Пономар теж зазначає, що причина повернення ставки ПДВ досить очевидна — фінансування бюджету.

Влада впевнена, що це не спровокує підвищення цін на пальне.

Аналітик додає, що на підтвердження своєї позиції, Міністерство наводить приклад вересневого підвищення акцизу з нуля до 100 євро/1000 літрів. Після якого ціни не зросли.

Крім того, я вважаю, був проаналізований досвід Польщі, де повернення з 1 січня 2023 року ставки ПДВ на пальне до 23% (після зниження на початку 2022 року з 23% до 8%), не призвело до підвищення цін на паливо.

Ще один з факторів, які називає Сергій Куюн, — це зменшення ціни на паливо у світі зі 140 доларів до 75 доларів за барель. Тобто ринок палива в Україні практично не узгоджений з новою ціновою політикою світу.

Як ми знаємо зниження світових ціни на нафту має тягнути за собою зниження вартості пального для кінцевих споживачів, — додає Влад Пономар.

Аналітик підкреслює, що в більшості країн це так і працює, але не завжди в Україні. Річ у тім, що трейдери хочуть заробляти ще більше. І зниження світових цін часто призводить не до зменшення цінника на АЗС, а лише до збільшення маржі (різниця між ціною і собівартістю, — ред.) прибутку трейдерів.

На думку фінансового аналітика, влада розраховує, що зниження світових цін на нафту, яке зараз відбувається порівняно з 2022 роком, має нівелювати наслідки підвищення податків на пальне.

Таким чином це не призведе до зростання цін на АЗС, бо трейдери не будуть закладати підвищення податків в кінцеву ціну для споживача, а лише знизять свою маржу прибутку, як це і відбулося в Польщі.

На думку Сергія Куюна, ще одна причина — зменшенням ПДВ почали зловживати деякі імпортери, які почали фіктивно завищувати ціни й таким чином виводити прибуток з країни.

Коли ПДВ 20%, вигідніше лишати прибуток в країні. Відповідно, держава має шанс отримати ще й податок на прибуток.

Крім того, паливо — імпортний продукт. Тому шляхом підвищення ПДВ є шанс зменшити відтік валюти з країни, яка необхідна, щоб зберігати курс гривні на стабільному рівні.

Яку роль грають ПДВ та акциз в утворенні цін на пальне

Влад Пономар наразі оцінює частку податків (акциз та ПДВ) у ціні на бензин на АЗС в 10-15%. До війни ця частка була приблизно 40%.

Нагадаю, до початку воєнного стану ставки акцизу на бензин та дизель були 213,5 та 139,5 євро відповідно.

З 18 березня 2022 року був скасований акциз, а ставку ПДВ знижено з 20% до 7%. З жовтня 2022 року ставки акцизу були запроваджені на рівні 100 євро/1000 літрів, тобто стали меншими удвічі ніж до повномасштабної війни.

З 1 липня 2023 року в Україні припинять дію ці пільгові ставки податків на паливо, тобто повернуться довоєнні ставки ПДВ та акцизу.

Таким чином можна припустити, що з підвищенням ставки ПДВ, трохи менше половини вартості пального має йти до державного бюджету.

Також Влад Пономар впевнений, що повернення ПДВ та акцизу жодним чином не вплине на наповненість ринку продуктом. Це лише може спровокувати зростання цін.

Яка ситуація на ринку палива в Україні зараз

За даними Міністерства фінансів України, 31 березня АЗС продають паливо цінами:

бензин А-95 преміум — 49,01 грн/літр;

бензин А-95 — 47,01 грн/літр;

бензин А-92 — 46,14 грн/літр;

дизпаливо — 47,22 грн/літр;

автомобільний газ — 21,72 грн/літр.

Як може змінитись ситуація на ринку палива в Україні

Станом на 2 квітня, ціна на паливо на деяких АЗС падає. Однак вже влітку ситуація має всі шанси змінитись.

Ціна на пальне підніметься з липня цього року, — запевняє директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський в ефірі марафону Єдині новини.

За оцінкою Іллі Несходовського, попередньо вартість за літр зросте на п’ять-сім гривень. Та це буде залежати від того, чим той чи інший водій буде заправлятись.

Водночас Сергій Куюн говорить, що ситуація може мати інший вигляд й ціни на бензин, наприклад, піднімуться на 11,2 гривні. А ось на дизельне пальне — на 7,7 гривні, на газ — 2,6 гривні.

Вважаю, що повернення ПДВ та акцизу може призвести до зростання цін для кінцевого споживача на чотири-п’ять гривень. Не на 11 гривень, як я вже бачив в деяких прогнозах, — зазначає Влад Пономар.

Фінансовий аналітик запевняє, що підвищення ціни на пальне не вдасться уникнути. Оскільки, те, що спрацювало в Польщі, зовсім не обов’язково спрацює в Україні.

Водночас варто не забувати, що ставка ПДВ залишиться стабільною для Міноборони, яке закуповує пальне для потреб оборонної галузі.

Яких наслідків можна чекати після повернення ставки ПДВ

Влад Пономар припускає, що повернення довоєнних ставок може призвести до повернення корупційних оборудок з ПДВ — так званих схематозів, скруток, реалізації за готівку. Тобто всього, що дозволяє обходити сплату ПДВ. Про це у своєму повідомленні попереджав й Сергій Куюн.

Високі податки — ризик відновлення схем по ухилянню від них… Податкова має бути готова до цієї боротьби, бо очікуваного ефекту для бюджету може й не відбутись.

Влад Пономар припускає, що цілком вірогідно і бюджет не отримає додаткових коштів, і ціни для й без того збіднілого і виснаженого війною населення, зростуть. А збільшення вартості палива традиційно може вплинути й на ціни на інші товари.

Тому, я вважаю, що якщо і повертати ПДВ та акциз, то робити це обережно, поступово і поетапно. Після кожного етапу, оцінюючи економічний ефект, а саме: наповнення бюджету, динаміка цін на пальне, запобігання нелегальним оборудкам тощо.

Та повертаються на довоєнний рівень не лише податки. Українці вже зараз можуть помітити зміни у платіжках за комунальні послуги. Читай, за що доведеться платити більше з 1 квітня.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!