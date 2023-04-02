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Паливо на цінових гірках: чи підвищиться вартість бензина до літа та які інші наслідки підвищення ПДВ

Даніела Долотова, редакторка сайту 02 Квітня 2023, 13:30
вартість бензина
Фото: Pexels

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