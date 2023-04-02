Топливо на ценовых горках: повысится ли стоимость бензина до лета и какие другие последствия повышения НДС

Для кого-то весна может ассоциироваться с началом посевной, но для некоторых это время для жатвы урожая собственных решений. Как заявил глава комитета в Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, вскоре НДС на топливо составит 20%.
Изменения произойдут уже 1 июля. Такое решение было принято в основном из-за того, что прежняя стратегия не только не улучшила ситуацию с топливом в стране, но и обострила. По словам Данила Гетманцева, снижение НДС и отмена акциза фактически только помогла заработать трейдерам, которые, несмотря на ситуацию, продолжали фиктивно поднимать цены на топливо.
Вікна собрали всю необходимую информацию о причинах повышения НДС на бензин, а финансовый аналитик Влад Пономарь объяснил, чего ожидать от ценовой политики на топливо в ближайшее время.
Как отмечает директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн, по его мнению, решение о возврате ставки НДС в 20% и акциза — правильное. В первую очередь, он аргументирует свое мнение тем, что стране нужны деньги.
А поскольку на уменьшении НДС, по словам Данило Гетманцева, зарабатывали только трейдеры, его повышение должно урегулировать ситуацию и начать наполнять бюджет.
Финансовый аналитик Влад Пономарь также отмечает, что причина возврата ставки НДС достаточно очевидна — финансирование бюджета.
Власть уверена, что это не спровоцирует повышение цен на топливо.
Власть уверена, что это не спровоцирует повышение цен на топливо.
Аналитик добавляет, что в подтверждение своей позиции Министерство приводит пример сентябрьского повышения акциза с нуля до 100 евро/1000 литров. После которого цены не выросли.
Кроме того, я считаю, был проанализирован опыт Польши, где возвращение с 1 января 2023 года ставки НДС на топливо до 23% (после снижения в начале 2022 года с 23% до 8%) не привело к повышению цен на топливо.
Кроме того, я считаю, был проанализирован опыт Польши, где возвращение с 1 января 2023 года ставки НДС на топливо до 23% (после снижения в начале 2022 года с 23% до 8%) не привело к повышению цен на топливо.
Еще один из факторов, которые называет Сергей Куюн, — это уменьшение цены на топливо в мире со 140 долларов до 75 долларов за баррель. То есть, рынок топлива в Украине практически не согласован с новой ценовой политикой мира.
Как мы знаем, снижение мировых цен на нефть должно влечь за собой снижение стоимости горючего для конечных потребителей, — добавляет Влад Пономарь.
Как мы знаем, снижение мировых цен на нефть должно влечь за собой снижение стоимости горючего для конечных потребителей, — добавляет Влад Пономарь.
Аналитик подчеркивает, что в большинстве стран это так работает, но не всегда в Украине. Дело в том, что трейдеры хотят зарабатывать больше. И снижение мировых цен часто приводит не к уменьшению ценника на АЗС, а лишь к увеличению маржи (разница между ценой и себестоимостью, — ред.) прибыли трейдеров.
По мнению финансового аналитика, власти рассчитывают, что снижение мировых цен на нефть, которое сейчас происходит по сравнению с 2022 годом, должно нивелировать последствия повышения налогов на топливо.
Таким образом, это не приведет к росту цен на АЗС, потому что трейдеры не будут закладывать повышение налогов в конечную цену для потребителя, а лишь снизят свою маржу прибыли, как это и произошло в Польше.
Таким образом, это не приведет к росту цен на АЗС, потому что трейдеры не будут закладывать повышение налогов в конечную цену для потребителя, а лишь снизят свою маржу прибыли, как это и произошло в Польше.
По мнению Сергея Куюна одна из главных причин — уменьшением НДС стали злоупотреблять некоторые импортеры, которые начали фиктивно завышать цены и таким образом выводить прибыль из страны.
Когда НДС 20%, выгоднее оставлять прибыль в стране. Соответственно, у государства есть шанс получить еще и налог на прибыль.
Когда НДС 20%, выгоднее оставлять прибыль в стране. Соответственно, у государства есть шанс получить еще и налог на прибыль.
Кроме того, топливо — импортный продукт. Поэтому путем повышения НДС есть шанс уменьшить отток валюты из страны, которая необходима, чтобы сохранять курс гривны на стабильном уровне.
Влад Пономарь сейчас оценивают долю налогов (акциз и НДС) в цене на бензин на АЗС в 10-15%. До войны эта доля составляла примерно 40%.
Напомню, к началу военного положения ставки акциза на бензин и дизель были 213,5 и 139,5 евро соответственно.
Напомню, к началу военного положения ставки акциза на бензин и дизель были 213,5 и 139,5 евро соответственно.
С 18 марта 2022 года был отменен акциз, а ставка НДС снижена с 20% до 7%. С октября 2022 года ставки акциза были введены на уровне 100 евро/1000 литров, то есть стали меньше в два раза, чем до полномасштабной войны.
С 1 июля 2023 года в Украине прекратят действие эти льготные ставки налогов на топливо, то есть вернутся довоенные ставки НДС и акциза.
Таким образом, можно предположить, что с повышением ставки НДС, чуть меньше половины стоимости горючего должно идти в государственный бюджет.
Также Влад Пономарь уверен, что возврат НДС и акциза никоим образом не повлияет на наполненность рынка продуктом. Это только может спровоцировать рост цен.
По данным Министерства финансов Украины, 31 марта АЗС продают топливо по ценам:
По состоянию на 2 апреля цена на топливо на некоторых АЗС падает. Однако уже летом ситуация имеет все шансы измениться.
Цена на топливо поднимется с июля этого года, — говорит директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский в эфире марафона Єдині новини.
Цена на топливо поднимется с июля этого года, — говорит директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский в эфире марафона Єдині новини.
По оценке Ильи Несходовского предварительно стоимость за литр вырастет на пять-семь гривен. Но это будет зависеть от того, чем тот или иной водитель будет заправляться.
В то же время Сергей Куюн говорит, что ситуация может выглядеть иным образом и цены на бензин, например, поднимутся на 11,2 гривны. А вот на дизельное топливо — на 7,7 гривны, на газ — 2,6 гривны.
Полагаю, что возврат НДС и акциза может привести к росту цен для конечного потребителя на четыре-пять гривен. Не на 11 гривен, как я уже видел в некоторых прогнозах, — отмечает Влад Пономарь.
Полагаю, что возврат НДС и акциза может привести к росту цен для конечного потребителя на четыре-пять гривен. Не на 11 гривен, как я уже видел в некоторых прогнозах, — отмечает Влад Пономарь.
Финансовый аналитик уверяет, что повышения цены на горючее не удастся избежать. Поскольку то, что сработало в Польше, совсем не обязательно сработает в Украине.
В то же время следует не забывать, что ставка НДС останется стабильной для Минобороны, закупающего горючее для нужд оборонной отрасли.
Влад Пономарь предполагает, что возврат довоенных ставок может привести к возвращению коррупционных махинаций по НДС — так называемых схематозов, скруток, реализации за наличные. То есть всего, что позволяет обходить уплату НДС. Об этом в своем сообщении предупреждал и Сергей Куюн.
Высокие налоги — риск возобновления схем по уклонению от них… Налоговая должна быть готова к этой борьбе, потому что ожидаемый эффект для бюджета может и не произойти.
Высокие налоги — риск возобновления схем по уклонению от них… Налоговая должна быть готова к этой борьбе, потому что ожидаемый эффект для бюджета может и не произойти.
Влад Пономарь предполагает, что вполне вероятно и бюджет не получит дополнительных средств, и цены для и без того обедневшего и истощенного войной населения возрастут. А увеличение стоимости топлива традиционно может повлиять и на цены других товаров.
Поэтому я считаю, что если и возвращать НДС и акциз, то делать это осторожно, постепенно и поэтапно. После каждого этапа, оценивая экономический эффект, а именно: наполнение бюджета, динамика цен на горючее, предотвращение нелегальных сделок и т.д.
Поэтому я считаю, что если и возвращать НДС и акциз, то делать это осторожно, постепенно и поэтапно. После каждого этапа, оценивая экономический эффект, а именно: наполнение бюджета, динамика цен на горючее, предотвращение нелегальных сделок и т.д.
Но возвращаются на довоенный уровень не только налоги. Украинцы уже сейчас могут заметить изменения в платежках за коммунальные услуги. Читай, за что придется платить больше с 1 апреля.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!