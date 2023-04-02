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Топливо на ценовых горках: повысится ли стоимость бензина до лета и какие другие последствия повышения НДС

Даниэла Долотова, редактор сайта 02 апреля 2023, 13:30
вартість бензина
Фото: Pexels

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