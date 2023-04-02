Топливо на ценовых горках: повысится ли стоимость бензина до лета и какие другие последствия повышения НДС

Для кого-то весна может ассоциироваться с началом посевной, но для некоторых это время для жатвы урожая собственных решений. Как заявил глава комитета в Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, вскоре НДС на топливо составит 20%.

Изменения произойдут уже 1 июля. Такое решение было принято в основном из-за того, что прежняя стратегия не только не улучшила ситуацию с топливом в стране, но и обострила. По словам Данила Гетманцева, снижение НДС и отмена акциза фактически только помогла заработать трейдерам, которые, несмотря на ситуацию, продолжали фиктивно поднимать цены на топливо.

Вікна собрали всю необходимую информацию о причинах повышения НДС на бензин, а финансовый аналитик Влад Пономарь объяснил, чего ожидать от ценовой политики на топливо в ближайшее время.

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Какие причины возврата ставки НДС

Как отмечает директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн, по его мнению, решение о возврате ставки НДС в 20% и акциза — правильное. В первую очередь, он аргументирует свое мнение тем, что стране нужны деньги.

А поскольку на уменьшении НДС, по словам Данило Гетманцева, зарабатывали только трейдеры, его повышение должно урегулировать ситуацию и начать наполнять бюджет.

Финансовый аналитик Влад Пономарь также отмечает, что причина возврата ставки НДС достаточно очевидна — финансирование бюджета.

Власть уверена, что это не спровоцирует повышение цен на топливо.

Аналитик добавляет, что в подтверждение своей позиции Министерство приводит пример сентябрьского повышения акциза с нуля до 100 евро/1000 литров. После которого цены не выросли.

Кроме того, я считаю, был проанализирован опыт Польши, где возвращение с 1 января 2023 года ставки НДС на топливо до 23% (после снижения в начале 2022 года с 23% до 8%) не привело к повышению цен на топливо.

Еще один из факторов, которые называет Сергей Куюн, — это уменьшение цены на топливо в мире со 140 долларов до 75 долларов за баррель. То есть, рынок топлива в Украине практически не согласован с новой ценовой политикой мира.

Как мы знаем, снижение мировых цен на нефть должно влечь за собой снижение стоимости горючего для конечных потребителей, — добавляет Влад Пономарь.

Аналитик подчеркивает, что в большинстве стран это так работает, но не всегда в Украине. Дело в том, что трейдеры хотят зарабатывать больше. И снижение мировых цен часто приводит не к уменьшению ценника на АЗС, а лишь к увеличению маржи (разница между ценой и себестоимостью, — ред.) прибыли трейдеров.

По мнению финансового аналитика, власти рассчитывают, что снижение мировых цен на нефть, которое сейчас происходит по сравнению с 2022 годом, должно нивелировать последствия повышения налогов на топливо.

Таким образом, это не приведет к росту цен на АЗС, потому что трейдеры не будут закладывать повышение налогов в конечную цену для потребителя, а лишь снизят свою маржу прибыли, как это и произошло в Польше.

По мнению Сергея Куюна одна из главных причин — уменьшением НДС стали злоупотреблять некоторые импортеры, которые начали фиктивно завышать цены и таким образом выводить прибыль из страны.

Когда НДС 20%, выгоднее оставлять прибыль в стране. Соответственно, у государства есть шанс получить еще и налог на прибыль.

Кроме того, топливо — импортный продукт. Поэтому путем повышения НДС есть шанс уменьшить отток валюты из страны, которая необходима, чтобы сохранять курс гривны на стабильном уровне.

Какую роль играют НДС и акциз в образовании цен на топливо

Влад Пономарь сейчас оценивают долю налогов (акциз и НДС) в цене на бензин на АЗС в 10-15%. До войны эта доля составляла примерно 40%.

Напомню, к началу военного положения ставки акциза на бензин и дизель были 213,5 и 139,5 евро соответственно.

С 18 марта 2022 года был отменен акциз, а ставка НДС снижена с 20% до 7%. С октября 2022 года ставки акциза были введены на уровне 100 евро/1000 литров, то есть стали меньше в два раза, чем до полномасштабной войны.

С 1 июля 2023 года в Украине прекратят действие эти льготные ставки налогов на топливо, то есть вернутся довоенные ставки НДС и акциза.

Таким образом, можно предположить, что с повышением ставки НДС, чуть меньше половины стоимости горючего должно идти в государственный бюджет.

Также Влад Пономарь уверен, что возврат НДС и акциза никоим образом не повлияет на наполненность рынка продуктом. Это только может спровоцировать рост цен.

Какая ситуация на рынке топлива в Украине сейчас

По данным Министерства финансов Украины, 31 марта АЗС продают топливо по ценам:

бензин А-95 премиум — 49,01 грн/литр;

бензин А-95 — 47,01 грн/литр;

бензин А-92 — 46,14 грн/литр;

дизельное топливо — 47,22 грн/литр;

автомобильный газ — 21,72 грн/литр.

Как изменится ситуация на рынке топлива в Украине

По состоянию на 2 апреля цена на топливо на некоторых АЗС падает. Однако уже летом ситуация имеет все шансы измениться.

Цена на топливо поднимется с июля этого года, — говорит директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский в эфире марафона Єдині новини.

По оценке Ильи Несходовского предварительно стоимость за литр вырастет на пять-семь гривен. Но это будет зависеть от того, чем тот или иной водитель будет заправляться.

В то же время Сергей Куюн говорит, что ситуация может выглядеть иным образом и цены на бензин, например, поднимутся на 11,2 гривны. А вот на дизельное топливо — на 7,7 гривны, на газ — 2,6 гривны.

Полагаю, что возврат НДС и акциза может привести к росту цен для конечного потребителя на четыре-пять гривен. Не на 11 гривен, как я уже видел в некоторых прогнозах, — отмечает Влад Пономарь.

Финансовый аналитик уверяет, что повышения цены на горючее не удастся избежать. Поскольку то, что сработало в Польше, совсем не обязательно сработает в Украине.

В то же время следует не забывать, что ставка НДС останется стабильной для Минобороны, закупающего горючее для нужд оборонной отрасли.

Какие последствия можно ожидать после возврата ставки НДС

Влад Пономарь предполагает, что возврат довоенных ставок может привести к возвращению коррупционных махинаций по НДС — так называемых схематозов, скруток, реализации за наличные. То есть всего, что позволяет обходить уплату НДС. Об этом в своем сообщении предупреждал и Сергей Куюн.

Высокие налоги — риск возобновления схем по уклонению от них… Налоговая должна быть готова к этой борьбе, потому что ожидаемый эффект для бюджета может и не произойти.

Влад Пономарь предполагает, что вполне вероятно и бюджет не получит дополнительных средств, и цены для и без того обедневшего и истощенного войной населения возрастут. А увеличение стоимости топлива традиционно может повлиять и на цены других товаров.

Поэтому я считаю, что если и возвращать НДС и акциз, то делать это осторожно, постепенно и поэтапно. После каждого этапа, оценивая экономический эффект, а именно: наполнение бюджета, динамика цен на горючее, предотвращение нелегальных сделок и т.д.

Но возвращаются на довоенный уровень не только налоги. Украинцы уже сейчас могут заметить изменения в платежках за коммунальные услуги. Читай, за что придется платить больше с 1 апреля.

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