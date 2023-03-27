Цены на коммунальные услуги возрастут? За что придется платить больше с 1 апреля

Война ощутимо ударила по экономике нашей страны. Больше всего украинцы чувствуют это по ценах на продукты и услуги. С началом отопительного сезона много страхов, что ценник вырастет и на коммунальные услуги.

Однако в Украине был введен мораторий на повышение цен. Это означает, что тарифы на газ, тепло и водоснабжение будут оставаться на прежнем уровне до конца войны и еще шесть месяцев после ее окончания.

Однако с 1 апреля на одну из услуг тариф все-таки вырастет, а именно на водоснабжение. Какие новые тарифы ожидать украинцам и какие цены будут за другие коммунальные услуги до конца отопительного сезона, читай в материале.

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Новые цены за водоснабжение

Еще в декабре прошлого года глава энергокомитета Верховной Рады Андрей Герус рассказал, что возможно незначительное повышение тарифов на водоснабжение и водоотвод.

Так, повышение цены на водоснабжение и водоотвод произойдет уже с 1 апреля. Однако изменения в платежках украинцы увидят только в мае, когда будут платить за предыдущий месяц.

Ожидаемо, НКРЭКУ установит тарифы за кубометр воды, водоснабжения и водоотвода соответственно на следующем уровне:

Днепроводоканал — 33,56 грн за кубометр воды (19,48/14,08);

Водоканал в Ужгороде — 47,1 грн (28,8/18,3);

Полтававодоканал — 38,41 грн (20,19/18,22);

Житомирводоканал — 48,34 грн (23,14/25,2);

Инфоксводоканал (Одесса) — 39,57 грн (20,16/19,41);

Ровнооблводоканал — 39,31 грн (20,67/18,64).

Черниговводоканал — 38,5 грн (19,14/19,36);

Черкассыводоканал — 31,1 грн (15,75/15,37);

Иванофранковскводоэкотехпром — 29,5 грн (13,77/15,82);

Хмельницкводоканал — 29,27 грн (15,07/14,02);

Киевводоканал — 35,5 грн (18,81/16,7);

Луцкводоканал — 31,71 грн (12,87/17,22);

Запорожский водоканал — 28,37 грн (19,87/11,84);

Винницаоблводоканал — 31,4 грн (19,64/11,76);

Черновцыводоканал — 28,27 грн (19,09/9,18);

Львовводоканал — 27,2 грн (18,2/9,03);

Тернопольводоканал — 42,03 грн (19,86/22,17);

Горводоканал СМ (Сумы) — 33,6 грн (16,90/16,70);

Днепро-Кировоград — 61,72 грн (35,076/26,652).

Тарифы на газ

Благодаря мораторию тариф на газ до окончания отопительного сезона будут оставаться без изменений, однако позже есть вероятность его пересмотра.

Это связано с тем, что тариф на газ устанавливают поставщики, а не НКРЭКУ. Так, стоимость кубометра газа сейчас варьируется от 7,80 до 28,99 грн. А Нафтогаз держит установленную цену 7,96 грн за кубометр.

Тариф за электроэнергию

Этой зимой энергетическая инфраструктура Украины значительно пострадала, но, несмотря на все вызовы, предполагается, что цена на электроэнергию до конца отопительного сезона тоже останется без изменений.

Так что до 30 апреля 2023 года цены остаются неизменными:

1,44 грн при потреблении до 250 кВт-ч;

1,68 — более 250 кВт-ч.

А что еще изменится на экономическом фронте Украины с 2023, читай в материале.

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