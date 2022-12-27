Украинцев ждет рост тарифов? Герус о будущем цен на коммунальные услуги и причинах их повышения

Украинцев этой зимой ждет немало испытаний. Однако до сих пор одним из важнейших вопросов остается, взлетят ли цены на коммунальные услуги. Глава энергокомитета Верховной Рады Андрей Герус рассказал Яне Брензей о возможном росте тарифов и его причинах.

— В настоящее время действует мораторий на повышение тарифов на тепло и газ. За них платежки обычно самые высокие. Однако могут измениться тарифы на водоснабжение и водоотвод.

Насколько мне известно, рост планируют сделать существенно меньшим уровня инфляции, который есть в Украине в 2022 году.

Кроме того, мы все заметили, как подорожала для бизнеса, электроэнергия. Также повысилась цена на нефтепродукты, что для аварийных машин водоканала тоже необходимо.

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Водоканалам нужны генераторы для того, чтобы подсоединять их насосы и пытаться подавать воду, даже когда электроэнергии определенное время нет. Еще важно учитывать цену на реагенты для очистки воды, имеющие импортное происхождение.

Также следует обратить внимание, что на каком-то минимальном уровне нужно повышать заработную плату работникам водоканалов, учитывая опять же инфляцию.

Неизвестно, каким будет решение регулятора. Однако повышение может составлять около 20 гривен в месяц (в общую платежку, — ред.).

Однако вопрос состоит в том, чтобы водоканалы могли регулярно выполнять свою работу.

Будет ли повышение тарифов на электроэнергию

С 1 января повышение стоимости электроэнергии для населения не планируется. Будет стабильный тариф так же, как это работает и с газоснабжением.

В настоящее время идет работа над поиском источников для помощи энергетикам в восстановлении системы. Речь идет как о международной помощи, так и о внутренних резервах.

Российские оккупанты продолжают вести войну не только на поле боя. В совокупности с массированными обстрелами наших подразделений на фронте захватчики уничтожают украинскую энергосистему. Читай интервью замминистра энергетики Ярослава Демченкова о том, как наш враг воюет на энергетическом фронте, как Украине удается ему противостоять.

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