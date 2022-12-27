Українців чекає зростання тарифів? Герус про майбутнє цін на комунальні послуги та причини їх підвищення

На українців цієї зими чекає чимало випробувань. Однак досі одним з найважливіших питань лишається, чи злетять ціни на комунальні послуги. Голова енергокомітету Верховної Ради Андрій Герус розповів Яні Брензей про можливе зростання тарифів та його причини.

— Наразі діє мораторій на підвищення тарифів на тепло та на газ. За них платіжки зазвичай найвищі. Однак можуть змінитись тарифи на водопостачання та водовідведення.

Наскільки мені відомо, зростання планують зробити суттєво меншим, ніж рівень інфляції, який є в Україні у 2022 році.

Крім того, ми всі помітили, як здорожчала для бізнесу електроенергія. Також підвищилась ціна на нафтопродукти, а це для аварійних машин водоканалу теж необхідно.

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Водоканалам потрібні генератори для того, щоб під’єднувати їхні насоси та намагатись подавати воду, навіть коли електроенергії певний час немає. Ще важливо враховувати ціну на реагенти для очищення води, які мають імпортне походження.

Також потрібно звернути увагу, що на якомусь мінімальному рівні потрібно підвищувати заробітну плату працівникам водоканалів, враховуючи знову ж таки інфляцію.

Невідомо, яким буде рішення регулятора. Однак підвищення може складати близько 20 гривень на місяць (до загальної платіжки, — ред.).

Проте питання полягає у тому, щоб водоканали могли регулярно виконувати свою роботу.

Чи буде підвищення тарифів на електроенергію

З 1 січня підвищення вартості електроенергії для населення не планується. Буде стабільний тариф так само, як це працює і з газопостачанням.

Наразі йде робота над пошуком джерел для допомоги енергетикам у відновленні системи. Йдеться як про міжнародну допомогу, так і про внутрішні резерви.

Російські окупанти продовжують вести війну не лише на полі бою. У сукупності з масованими обстрілами наших підрозділів на фронті загарбники нищать українську енергосистему. Читай інтерв’ю заступника міністра енергетики Ярослава Демченкова про те, як наш ворог воює на енергетичному фронті, як Україні вдається йому протистояти.

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