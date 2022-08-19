Президент підписав закон про мораторій на підвищення тарифів — що це означає та чого чекати взимку?

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло. Про це повідомили на сайті Верховної Ради.

Він діятиме впродовж воєнного стану, а також шести місяців після його закінчення.

Мораторій на підвищення тарифів

Мораторій передбачає, що протягом зазначеного строку не будуть змінюватись тарифи на:

Послуги з розподілу природного газу. Теплову енергію (виробництво, транспортування та постачання). Послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Депутат Верховної Ради Ярослав Железняк повідомив, що можливість не підвищувати тарифи покриватиметься сумою в 125 млрд грн, які нададуть міжнародні партнери.

Як позначиться мораторій на платіжках

Заборона на підвищення тарифів на тепло означає, що суми в платіжках залишаться такими ж, як і були. Змін у них слід чекати після закінчення мораторію — через шість місяців після припинення воєнного стану.

Ціна на газ для побутових споживачів буде зафіксованою і становитиме таку ж, як станом на 24 лютого 2022 року.

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