Борг вибивати не мають права! В Україні заборонили стягувати кошти за комуналку та кредити

Під час війни багато людей мають проблеми з грошима. Дехто втратив роботу, тож у людей немає коштів своєчасно сплачувати за комунальні послуги чи кредити.

Заборона на стягнення коштів за комунальні послуги

В уряді це розуміють, тому Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроект № 7531. Він передбачає заборону на примусове стягнення боргів населення за комунальні послуги під час війни.

— Ми розуміємо, що частина людей опинилися у скрутному фінансовому становищі, частина виїхали, хтось втратив роботу, тому держава підтримує своїх громадян у надскладні часи повномасштабного вторгнення Росії до України, — зазначив голова енергетичного комітету Андрій Герус.

Згідно із законопроектом, заборона стосується і тих, хто мешкає в районах проведення бойових дій; і тих, хто перебуває чи перебував у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

Також не можна стягувати кошти за комунальні послуги стосовно нерухомого майна, яке було знищено чи пошкоджено внаслідок бойових дій.

Заборона стягувати борги за кредити

Крім попереднього законопроекту, Верховна рада ухвалила ще один — № 7414. Згідно з ним, кредитодавцям та колекторам заборонено вимагати борг з військових або їхніх родин. Ця заборона діє на час воєнного стану в Україні та шість місяців після його припинення.

— Не можна буде більше турбувати наших захисників і надсилати текстові, голосові та інші повідомлення. Стосуватиметься заборона військовослужбовців і членів їхніх сімей, близьких осіб, представників, спадкоємців, поручителів, майнових поручителів та третіх осіб.

— Це дозволить нашим бійцям спокійно виконувати своє завдання із захисту України та кожного з нас, — наголосила народна депутатка Слуги народу Олена Шуляк.

Зокрема, йдеться про:

військовослужбовців ЗСУ, інших військових формувань та правоохоронних органів спецпризначення, Державної спецслужби транспорту, Державної служби спецзв’язку та захисту інформації України, які проходять військову службу на території України, і військовослужбовців зазначених вище військових формувань та правоохоронних органів — громадян України, які виконують військовий обов’язок за межами України;

військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю;

військовозобов’язаних та резервістів;

членів добровольчих формувань територіальних громад.

Ті українці, які все-таки мають змогу платити за комунальні послуги, стикаються з новим викликом — платіжки за газ. У мільйонів українців змінився постачальник, і вони не знають, як заплатити за газ та повернути гроші. Читай наші поради за посиланням.

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