Економія

Борг вибивати не мають права! В Україні заборонили стягувати кошти за комуналку та кредити

Богдана Макалюк, редакторка сайту 28 Липня 2022, 14:00
Рада ухвалила заборону примусово стягувати борги за комуналку та споживчі кредити
Фото: Pexels

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