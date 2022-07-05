Ти в дорозі, а рахунки на порозі: як зробити перерахунок за комунальні послуги, якщо не користувався(лася) ними

Даніела Долотова, редакторка сайту 05 Липня 2022, 23:50
Як зробити перерахунок за комунальні послуги
Фото: Pexels, Unsplash

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