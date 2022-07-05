Ти в дорозі, а рахунки на порозі: як зробити перерахунок за комунальні послуги, якщо не користувався(лася) ними

Повномасштабна війна внесла свої корективи у звичний плин життя, чиюсь буденність вона просто знищила, а для когось виявилась моральним випробуванням.

Однак у кожного є можливість не лише підтримати одне одного добрим словом, але й трохи зміцнити українську економіку, сплативши комунальні послуги.

Звісно, такий крок передбачений для тих, хто має на це можливість та не втратив своє житло. Проте що робити, якщо твоя сім’я довго не була вдома, а комунальні все одно нараховують?

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Таке може трапитися з тими громадянами, у яких немає лічильників. Таким чином платіжки приходять автоматично. Проте можна зробити перерахування, якщо відсутність за місцем проживання становить більш ніж 30 днів. Про це повідомило Міністерство громад і територій виданню Українська енергетика.

Як зробити перерахування комунальних платежів

Така процедура може застосовуватись лише щодо платіжок за послуги, які було надано після 24 лютого 2022 року.

Насамперед, для перерахування комунальних платежів за газ, водопостачання та вивезення побутових відходів, необхідно звернутись із заявою до постачальника послуг.

До неї потрібно також додати довідку про проходження лікування, тимчасове проживання внутрішньо переміщеної особи або свідчення про службу в ЗСУ.

Після цього постачальник послуг зможе видати відповідну довідку, яка стане підставою для перерахування платежів за комунальні послуги.

Чи необхідно звертатись до постачальника послуг, якщо є лічильник

Цілком логічно, якщо у домівці наявні усі необхідні лічильники, то звертатись до постачальника послуг немає потреби. Очевидно, що послугою не користувались, а тому і жодних нарахувань не передбачено.

За які послуги не можна здійснити перерахування

Якщо газова інфраструктура не пошкоджена, то за розподіл газу нарахування все ж таки залишаться. У разі її руйнування, необхідно звернутись до постачальника послуг із заявою або актом аварійних чи технічних служб про пошкодження критичної інфраструктури.

Крім того, скасувати плату за опалення, утримання будинку та прибудинкової території не вдасться, оскільки ці послуги надавались незалежно від присутності чи відсутності мешканця.

Однак деяким громадянам України можуть наразі не думати зараз за платіжки. Читай, хто має право не оплачувати комуналку під час війни.

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