Скасування військового збору для бійців на передовій та зміни щодо виплати пенсій — головне про нововведення

Верховна Рада України ухвалила зміни до Податкового кодексу, внаслідок чого був скасований військовий збір та внесені правки до порядку отримання військової пенсії. Розглянемо зміни детальніше.

Скасування військового збору

Такі зміни стосуватимуться людей, які є:

Військовослужбовцями ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби. Особами рядового, начальницького складу, працівниками МВС, Управління держохорони, Держспецзв’язку, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та іншими особами на період їх безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі й стримуванні збройної агресії РФ.

Ознайомитися детальніше зі змінами ти можеш за посиланням.

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Важливо: військовий збір буде скасований лише на час дії воєнного стану на території України.

Який обсяг військового збору в Україні

Військовий збір — це податок, який затвердили у 2014 році для фінансування Збройних сил України. Цим податком обкладаються доходи фізичних осіб на території України. Він був створений як тимчасовий, проте тенденція щодо його нарахування зберігається.

Ставка військового збору нині становить 1,5% від нарахованої заробітної плати. Порахувати його можна самостійно, помноживши свою зарплату на 1,5. Наприклад, розмір податку на військові потреби з мінімальної зарплати становить: 6500 × 1,5% = 97,50 грн.

У Верховній Раді 1 травня було зареєстровано законопроект, відповідно до якого пропонується збільшити обсяг військового збору до 3% від розміру заробітної плати на період воєнного стану та надзвичайного стану.

Врегулювання військових пенсій

Окрім скасування військового збору, Рада внесла зміни у Закон Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб щодо вдосконалення порядку виплати пенсій.

Як пояснюють у Верховній Раді, закон має врегулювати порядок отримання пенсій для пенсіонерів-військовослужбовців строкової служби та членів їхніх сімей, а також інших осіб, які мають право на пенсійне забезпечення за законом. А саме вибором установи банку, через яку виплачуються пенсії.

Раніше отримати пенсію можна було виключно через Ощадбанк України за місцем фактичного проживання пенсіонера. Але відтепер пенсію військовослужбовця можна отримати через будь-який зручний банк.

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