Отмена военного сбора для бойцов на передовой и изменения выплаты пенсий — главное о нововведениях

Верховная Рада Украины приняла изменения в Налоговый кодекс, в результате чего был отменен военный сбор. Также были внесены правки на получение военной пенсии. Рассмотрим изменения подробнее.

Отмена военного сбора

Такие изменения будут касаться людей:

Военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Службы внешней разведки, Госпогранслужбы. Лиц рядового, начальствующего состава, работников МВД, Управления госохраны, Госспецсвязи, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и других лиц на период их непосредственного участия в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.

Ознакомиться подробнее с изменениями ты можешь по ссылке.

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Важно: военный сбор будет отменен только на время военного положения на территории Украины.

Какой размер военного сбора в Украине

Военный сбор — это налог, который утвердили в 2014 году для финансирования Вооруженных сил Украины. Этим налогом облагаются доходы физических лиц территории Украины. Он был создан как временный, однако тенденция к его начислению сохраняется.

Ставка военного сбора составляет 1,5% от начисленной заработной платы. Подсчитать его можно самостоятельно, умножив свою зарплату на 1,5. Например, размер налога на военные нужды с минимальной зарплаты составляет: 6500 × 1,5% = 97,50 грн.

В Верховной Раде 1 мая был зарегистрирован законопроект, согласно которому предлагают увеличить объем военного сбора до 3% от размера заработной платы на период военного положения и чрезвычайного положения.

Урегулирование военных пенсий

Кроме отмены военного сбора, Рада внесла изменения в Закон О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц по совершенствованию порядка выплаты пенсий.

Как поясняют в Верховной Раде, целью было урегулировать порядок получения пенсий для пенсионеров из числа военнослужащих срочной службы и членов их семей, а также других лиц, имеющих право на пенсионное обеспечение по закону. А именно выбором учреждения банка, через которое выплачиваются пенсии.

Раньше получить пенсию можно было только через Ощадбанк Украины по месту фактического проживания пенсионера. Но теперь пенсию военнослужащего можно получить через любой удобный для тебя банк.

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