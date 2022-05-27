Lifestyle

Послуги не надавали, а платіжки приходять! Хто має право не оплачувати комуналку під час війни

Ольга Читайло 27 Травня 2022, 14:00

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Комунальні послуги під час війни

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