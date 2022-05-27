Послуги не надавали, а платіжки приходять! Хто має право не оплачувати комуналку під час війни

Багато українців були змушені покинути власні домівки, а після повернення додому на них чекав неприємний сюрприз — платіжки за послуги, якими людина не користувалася. Що робити в такому разі та чи треба платити за комірне, якщо виїжджав з дому?

Якщо людина понад 30 днів не перебувала у помешканні, то вона може не платити за комунальні послуги. За умови подання довідки, яка підтверджує факт відсутності. Про це повідомила заступниця міністра розвитку громад і територій Наталія Хоцянівська.

Так, Надія Артимчук з Козаровичів показує комунальні платіжки за два весняні місяці. Жінці нарахували оплату за послуги за весняні місяці, хоча вона не жила вдома, ба більше, Козаровичі взагалі буди під окупацією.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Жителям Ірпеня, який теж був під окупацією, послуги не надавалися, але платіжки мешканцям прийшли. Мерія нарахування вирішила скасувати. Таке саме рішення ухвалили в Чернігові та Харкові.

Щоправда, наказати міська влада може тільки комунальним підприємствам. Наприклад, водоканалам чи ЖКГ. Іншим можуть лише рекомендувати. Але й тут є вихід.

— Якщо особа понад 30 днів не перебувала у своєму помешканні, вона має звернутися до надавача послуг. Підтвердити довідкою або це лікування, або це ВПО. Ця довідка буде підставою того, щоб надавач послуг здійснив перерахунок нарахувань. Це не буде вас стосуватися, якщо ваше житло обладнане засобами обліку. Треба покази подавати або повторювати, — каже заступниця міністра розвитку громад і територій Наталія Хоцянівська.

Тим, хто довідок не надавав і показників не подавав, нараховують по середньому, повідомили в Нафтогазі і в ДТЕК. Але якщо людина таки подасть показники, платіжки оновлять.

Під час війни заборонено відключати від послуг за борги. Але це не означає, що платити не потрібно взагалі. Надавачі послуг зараз як ніколи потребують підтримки.

Українці платять, кажуть у Мінрегіоні. Навіть у містах, поблизу яких точилися важкі бої. Наприклад, жителі Сумщини за березень на 80% оплатили рахунки за воду.

Непорозуміння з комунальними платіжками — не єдина біда для українців. За дефіцитом бензину може трапитися дефіцит кухонної солі, адже завод Артемсіль зупинив свою роботу на Донбасі. Раніше ми розповідали, що буде з сіллю в Україні.