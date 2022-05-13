Вдома не живеш, а платіжки все одно приходять. Чи треба платити за комуналку ВПО та у зруйнованих будинках

Кабмін пропонує Верховній Раді заморозити комунальні тарифи до кінця війни. Урядовці кажуть, що треба запровадити на час воєнного стану та шість місяців після його завершення мораторій на підвищення тарифів. Йдеться про тепло, гарячу воду та газ.

Заступниця міністра розвитку громад та територій України Наталія Хоцянівська розповіла про те, чи потрібно платити за комуналку зараз, борги на окупованих чи зруйнованих територіях та дії ВПО.

Заборгованість українці за комунальні послуги

Наталія Хоцянівська повідомила, що станом на початок 2022 року заборгованість за енергоносії та надані комунальні послуги сягала майже 40 мільярдів гривень.

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Вона також повідомила, що люди на тимчасово окупованих території чи там, де ведуться активні бойові дії, звісно, менше сплачують за послуги.

Але є й тилові регіони, де рівень розрахунків споживачами забезпечив на 100%. Це споживачі міст Волинської та Хмельницької.

Чи треба платити за комуналку, якщо не проживаєш у помешканні

Наталія Хоцянівська повідомила, що споживач має право на неоплату комунальних послуг у разі їх не використання. Це періоди тимчасової відсутності в житловому приміщені понад 30 календарних днів.

— Для цього споживач, що тимчасово залишив свою домівку, повинен надати заявку та довідку з тимчасового місця проживання. Це може бути лікування, військова служба та взяття на облік ВПО.

За її словами, це стосується холодної та гарячої води, а також побутових відходів.

Але, якщо користувач надасть до газових компанії дані, що він не перебував у своєму місці проживання, то вона також може скорегувати нарахування платіжок.

Проте це не стосується теплопостачання, адже воно надається незалежно від того, живе людина в приміщені чи ні. Те саме стосується управління багатоквартирним будинком.

Чи треба платити за зруйноване житло

Якщо житло зруйноване, то відповідно комунальні послуги не надаються, тож плата нараховуватися не повинна.

Органи місцевого самоврядування проводять обстеження зруйнованого та пошкодженого майна. Ця інформація надходить до підприємств і відповідно нарахування у такому помешканні нараховуватися не може.

Українців турбує ще одна болюча тема — що буде з бензином та чи вирішиться проблема дефіциту. Адже нині ми спостерігаємо зріс ціни на паливо та великі черги на АЗС.