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Вдома не живеш, а платіжки все одно приходять. Чи треба платити за комуналку ВПО та у зруйнованих будинках

Богдана Макалюк, редакторка сайту 13 Травня 2022, 08:30
Чи треба платити за комуналку під час війни

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