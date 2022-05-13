Дома не живешь, а платежки все равно приходят. Нужно ли платить за коммуналку ВПЛ и в разрушенных домах

Кабмин предлагает Верховной Раде заморозить коммунальные тарифы до конца войны. Чиновники говорят, что нужно ввести во время военного положения и шесть месяцев после его завершения мораторий на повышение тарифов. Речь идет о тепле, горячей воде и газе.

Заместитель министра развития общин и территорий Украины Наталья Хоцяновская рассказала о том, нужно ли платить за коммуналку сейчас, долги на оккупированных или разрушенных территориях и действия ВПЛ.

Задолженность украинцев за коммунальные услуги

Наталья Хоцяновская сообщила, что на начало 2022 года задолженность за энергоносители и предоставленные коммунальные услуги достигала почти 40 миллиардов гривен.

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Она также сообщила, что люди на временно оккупированных территориях или там, где ведутся активные боевые действия, конечно, меньше платят за услуги.

Но есть и тыловые регионы, где уровень расчетов потребителями обеспечил 100%. Это потребители городов Волынской и Хмельницкой.

Нужно ли платить за коммуналку, если не проживаешь в доме

Наталья Хоцяновская сообщила, что потребитель имеет право на неоплату коммунальных услуг в случае их неиспользования. Это периоды временного отсутствия в жилом помещении более 30-ти календарных дней.

— Для этого потребитель, временно покинувший свой дом, должен предоставить заявку и справку по временному месту жительства. Это может быть лечение, военная служба и взятие на учет ВПЛ.

По ее словам, это касается холодной и горячей воды, а также бытовых отходов.

Но если пользователь предоставит в газовую компанию данные, что он не находился в своем месте проживания, то он также может скорректировать начисление платежей.

Однако это не касается теплоснабжения, ведь оно предоставляется независимо от того, живет ли человек в помещении или нет. То же касается управления многоквартирным домом.

Нужно ли платить за разрушенное жилье

Если жилье разрушено, то, соответственно, коммунальные услуги не предоставляются, так что плата начисляться не должна.

Органы местного самоуправления проводят обследование разрушенного и поврежденного имущества. Эта информация поступает на предприятия и соответственно начисления в таком доме насчитываться не может.

Украинцев беспокоит еще одна болезненная тема — что будет с бензином и решится проблема дефицита. Ведь сейчас мы наблюдаем выросшие цены на топливо и большие очереди на АЗС.