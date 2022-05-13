Lifestyle

Дома не живешь, а платежки все равно приходят. Нужно ли платить за коммуналку ВПЛ и в разрушенных домах

Богдана Макалюк, редактор сайта 13 мая 2022, 08:30
Чи треба платити за комуналку під час війни

Больше видео
Наслідки негоди в Києві 12 травня
В Киеве непогода повредила электричество в нескольких районах. Что делать, если у тебя нет светоснабжения
Як вижити після ядерного вибуху: найголовніші поради
Как выжить во время ядерного взрыва? Самое главное, что нужно знать и что взять с собой
0:02:18
Що буде з бензином
Цены против дефицита: эксперты рассказали, как изменится рынок топлива в ближайшее время
0:04:40
Олександр Педан про YouTube-проект УніверСheck для абітурієнтів
О специальностях, обучении и перспективах — Педан запустит тревел-проект УніверСheck для абитуриентов
Смотреть больше

Последние видео
Чи треба платити за комуналку під час війни

Дома не живешь, а платежки все равно приходят. Нужно ли платить за коммуналку ВПЛ и в разрушенных домах
0:06:49
Мариуполь
Готовимся подписать бумаги: началась спецоперация по спасению украинских бойцов из Азовстали
0:06:49
Сергій Фурса про економіку України
Пенсиям и соцвыплатам быть! Сергей Фурса об экономической ситуации в Украине и возврате внешних долгов
Карта бойових дій в Україні сьогодні - де точаться бої в Україні 13 травня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления 13 мая
Звернення Зеленського 12 травня
Стратегическое поражение России видно уже всем в мире. Видеообращение Владимира Зеленского к украинцам
Наслідки негоди в Києві 12 травня
В Киеве непогода повредила электричество в нескольких районах. Что делать, если у тебя нет светоснабжения
ЗСУ підбили російське судно Всеволод Бобров
Еще минус один корабль: загорелось российское судно Всеволод Бобров
Дома не живешь, а платежки все равно приходят. Нужно ли платить за коммуналку ВПЛ и в разрушенных домах
С десяток вражеских “прилетов” — что известно о взрывах в Кременчуге
0:01:03
СБУ запобігла теракту в Запоріжжі
Спрятал взрывчатку в костыль! Как СБУ предотвратила теракт в Запорожье
Втрати ворога 12 травня
Есть две самые сложные точки. Вадим Денисенко о ситуации в Украине и потерях врага по состоянию на 12 мая
Больше видео
Мариуполь
Читать дальше
Готовимся подписать бумаги: началась спецоперация по спасению украинских бойцов из Азовстали

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь