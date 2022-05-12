Хочеш оформити е-лікарняний за кордоном? Читай про спрощену процедуру від МОЗ

Якщо ти перебуваєш за кордоном і хочеш оформити лікарняний, щоб отримувати соціальні виплати, то в нас для тебе гарні новини. Міністерство охорони здоров’я спростило отримання е-лікарняних для переселенців.
Люди можуть отримати електронний лікарняний за кордоном, якщо йдеться про:
Для отримання е-лікарняного за кордоном зв’яжись зі своїм сімейним лікарем. Це можна зробити за допомогою месенджера чи електронної пошти.
Надай лікарю підтвердження підстави набуття тимчасової непрацездатності, тобто довідку зі своїм діагнозом (статусом). Якщо її видали за кордоном, то лікар може запросити переклад документа українською мовою.
Отримати такий електронний лікарняний за кордоном можна буде під час дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення.
У виданих за кордоном медичних документах зазначається діагноз із використанням Міжнародної класифікації хвороб десятого перегляду (МКХ–10). Тому потрібно враховувати цей класифікатор під час формування медичного висновку про тимчасову непрацездатність в електронній системі охорони здоров’я.
Також працює медична допомога українцям за кордоном. Дізнайся, як отримати її в Румунії, Чехії та Польщі.