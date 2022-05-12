Хочешь оформить е-больничный за границей? Читай об упрощенной процедуре от Минздрава

Если ты находишься за границей и хочешь оформить больничный, чтобы получать социальные выплаты, то у нас для тебя хорошие новости. Министерство здравоохранения упростило оформление е-больничных для переселенцев.

Кто может оформить е-больничный за границей

Люди могут получить электронный больничный за границей, если речь идет о:

заболевании или травме общего характера;

уходе за больным ребенком;

беременности и родах;

ортопедическом протезировании.

Как переселенцам оформить электронный больничный

Для получения е-больничного за границей свяжись со своим семейным врачом. Это можно сделать с помощью мессенджера или электронной почты.

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Предоставь врачу подтверждение основания приобретения временной нетрудоспособности, то есть справку со своим диагнозом (статусом). Если ее выдали за границей, то врач может запросить перевод документа на украинский язык.

Получить такой электронный больничный за границей можно будет во время действия военного положения и в течение трех месяцев после его отмены.

Памятка для врачей

В выданных за границей медицинских документах указывается диагноз с использованием Международной классификации болезней десятого пересмотра (МКБ-10). Поэтому следует учитывать этот классификатор при формировании медицинского заключения о временной нетрудоспособности в электронной системе здравоохранения.

Также работает медицинская помощь украинцам за границей. Узнай, как получить ее в Румынии, Чехии и Польше.