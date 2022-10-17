Лікарняний під час війни — поради, як оформити, від МОЗ

Війна не скасовує хвороби. Люди хворіють і їм треба оформлювати лікарняні, проте як це зробити під час війни?

МОЗ дало поради, як діяти внутрішньопереміщеним особам та людям, які не можуть дістатися до свого сімейного лікаря.

Лікарняний в умовах воєнного стану

В Україні було реформовано систему охорони здоров’я ще у 2016 році. Її зробили електронною, і зараз це значно спрощує весь процес оформлення необхідних документів.

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За цією системою кожен українець та його історія хвороби є в електронній базі даних. Тому по допомогу лікаря можна звернутися в будь-якому регіоні.

Щоб оформити лікарняний треба:

Звернутися до лікаря

Якщо є можливість, звертайтеся до сімейного лікаря. Якщо з певних причин цього зробити неможливо, то зверніться до будь-якого іншого медика.

Важливо: якщо вам надав допомогу медик вузької спеціалізації, то непотрібно окремо звертатися до лікаря первинної медичної допомоги.

Заключати чи перезаключати декларацію з сімейним лікарем не потрібно.

Якщо ви внутрішньопереміщена особа і ваш лікар далеко, достатньо звернутися до медиків первинної допомоги у тому регіоні, де ви перебуваєте. Там, вам нададуть необхідне лікування, та за потреби оформлять лікарняний лист.

Лист непрацездатності

Спершу лікар, до якого ви звернулися, обстежить вас та виявить об’єктивні причини для лікарняного.

Вже після він створить медичний висновок в електронній системі охорони здоров’я. Він надійде до електронного реєстру листків непрацездатності.

Тобто, роботодавець побачить, що ви дійсно хворієте, адже все буде підтверджено в державній системі.

Можливі труднощі

Коли не можна отримати лист непрацездатності

Його неможливо отримати лише в тому разі, якщо ви не застраховані. Тоді листи непрацездатності в електронному реєстрі не формуються.

Документом, який підтверджує факт тимчасової непрацездатності, є медичний висновок, сформований лікарем.

Якщо немає технічної змоги сформувати лист непрацездатності

В багатьох окупованих регіонах і там, де російські війська щойно залишили територію, є проблеми з мережею.

У такому разі медик може відкрити лікарняний у паперовій формі. А до електронної системи внести все необхідне пізніше, коли з’явиться можливість.

Люди продовжують хворіти, як фізично, так і психологічно. Всі ваші хвороби та проблеми, які потребують фахової допомоги, важливі й завжди на часі. Тож не варто стидатися звертатися до лікарів, коли в цьому є потреба.

Особливо, коли ви потребуєте допомоги психолога, адже в Україні є низка центрів, де вам можуть її надати. Дивися підбірку контактів, за якими можна отримати безкоштовну психологічну підтримку.