Куди йти, коли втратив все? В Україні активно відкриваються шелтери для ВПО

В Україні масово набувають популярності нові види житла для переселенців. Серед них — шелтери. Такі пункти раніше надавали прихисток тим, хто страждав від сімейного насилля та шукав тимчасову домівку. З великою війною призначення шелтерів дещо змінилося.

Шелтер у Рівненській області

Перший в області шелтер для ВПО й тих, хто опинився у скруті, відкрили на Рівненщині. Жити тут можна до дев’яти місяців — для цього є все необхідне. Тимчасова оселя є спільним проектом Православної церкви України та громадської організації. Такі прихистки планують відкрити ще в трьох областях.

Прихистком на Рівненщині уже скористалося подружжя з Харкова. Іван і Тамара Соколюк під щільними обстрілами Харкова прожили майже місяць. Більше не витримали — весь цей час ховалися у підвалі.

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Керівник громадської організації Юрій Лазаревич розповів, що до шелтера готові прийняти навіть більше людей, аніж він розрахований.

Заплановано, аби тут розмістилося до 30 людей, але враховуючи теперішню ситуацію — ми готові і до 50 людей прийняти.

Під шелтери для ВПО доброчинці переобладнали комунальне приміщення, яке два роки стояло пусткою, зробили ремонт. Тепер тут є все необхідне для життя — кухня, ванні кімнати, місце, де можна попрати свої речі.

Митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній про спільну роботу з благодійною організацією каже: війна є випробовуванням для кожного з нас.

— Якщо людина втрачає все, то для неї будь-яка допомога — і матеріальна, і духовна — є дуже важливою у час випробувань цією страшною війною.

Де в Україні є шелтери для ВПО?

Від початку повномасштабного вторгнення ця громада прийняла майже півтисячі людей із гарячих точок. Нині більшість уже повернулися додому. Тут залишилися жителі тих областей, де досі точаться бої.

У шелтері їм пропонують не лише житло, хоч і тимчасове, а й психологічну підтримку.

У межах спільного благодійного проекту такі прихистки для тих, хто у скруті, відкрили ще в кількох областях: Івано-Франківській, Чернівецькій, Київській та Дніпропетровській областях (шелтер Святої Ольги). А в Черкаській області силами ГО Проти корупції відкрили ще один прихисток для ВПО.

Аби потрапити до шелтера Святої Ольги, можна звернутися за допомогою на сайті благодійної організації, або за номером телефону

+38099 226 9013 Якщо ти хочеш звернутися до Черкаського шелтера, то зв’язок можна тримати через контакти на сайті. З жовтня в Україні запрацює єдина система соцсфери — про переваги для ВПО ми розповідали раніше.

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