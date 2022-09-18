Куда идти, когда потерял все? В Украине активно открываются шелтеры для ВПЛ

В Украине массово набирают популярность новые виды жилья для переселенцев. Среди них — шелтеры. Такие пункты ранее предоставляли убежище тем, кто страдал от семейного насилия и искал временный дом. С великой войной предназначение шелтеров изменилось.

Шелтер в Ровенской области

Первый в области шелтер для ВПО и для оказавшихся в трудном положенни украинцев открыли в Ровенской области. Жить здесь можно до девяти месяцев — для этого есть все необходимое. Временный дом является совместным проектом Православной церкви Украины и общественной организации. Такие убежища планируют открыть еще в трех областях.

Приютом в Ровенской области уже воспользовались супруги из Харькова. Иван и Тамара Соколюк под плотными обстрелами Харькова прожили около месяца. Больше не выдержали — все это время прятались в подвале.

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Руководитель общественной организации Юрий Лазаревич рассказал, что в шелтер готовы принять даже больше людей, чем он рассчитан.

Запланировано, чтобы здесь разместилось до 30 человек, но, учитывая нынешнюю ситуацию, мы готовы и до 50 человек принять.

Под шелтеры для ВПО благотворители переоборудовали коммунальное помещение, которое два года пустовало, в нем сделали ремонт. Теперь здесь все необходимое для жизни — кухня, ванные комнаты, место, где можно постирать свои вещи.

Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Эпифаний о совместной работе с благотворительной организацией говорит: война является испытанием для каждого из нас.

— Если человек теряет все, то для него любая помощь — и материальная, и духовная — очень важна во время испытаний этой страшной войной.

Где в Украине есть шелтеры для ВПЛ?

С начала полномасштабного вторжения эта община приняла около полутысячи людей из горячих точек. Сейчас большинство уже вернулись домой. Здесь остались жители тех областей, в которых до сих пор идут бои.

В шелтере им предлагают не только жилье, хоть и временное, но и психологическую поддержку.

В рамках совместного благотворительного проекта такие убежища для тех, кто в беде, открыли еще в нескольких областях: Ивано-Франковской, Черновецкой, Киевской и Днепропетровской (шелтер Святой Ольги). А в Черкасской области силами ОО Против коррупции открыли еще одно убежище для ВПЛ.

Чтобы попасть в шелтер Святой Ольги, можно обратиться за помощью на сайте благотворительной организации, или по номеру телефона:

+38099 226 9013

Если ты хочешь обратиться в Черкасский шелтер, связь можно держать через контакты на сайте.

С октября в Украине заработает единая система соцсферы — о преимуществах ВПЛ мы рассказывали раньше.

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