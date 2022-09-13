Экономия

С октября в Украине заработает единая система соцсферы — что это такое и какие преимущества для ВПЛ

Богдана Макалюк, редактор сайта 13 сентября 2022, 13:00
Єдина інформаційна система соціальної сфери (ЄІССС): що це та які переваги для ВПО
Фото: Pexels

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