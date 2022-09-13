С октября в Украине заработает единая система соцсферы — что это такое и какие преимущества для ВПЛ

В сложное время необходимо, чтобы гражданам было проще получать услуги и находиться в контакте с государством. Значительно упростили жизнь электронные документы и заявления, но оставались некоторые недоразумения и трудности.

С 1 октября Минсоцполитики внедряет во всех регионах Украины Единую информационную систему социальной сферы (ЕИССС). Об этом сообщили на Правительственном портале. Это поможет централизовать назначение, начисление и выплаты ВПО. В свою очередь, это значительно ускорит получение помощи и решение проблемных вопросов переселенцев.

Основная цель этой системы — чтобы переселенцы могли получать услуги по месту фактического пребывания.

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Услуги, которые могут получить ВПЛ в любом региональном управлении социальной защиты:

быстрое изменение в справке ВПЛ неактуального места жительства;

исправление ошибочных или некорректных данных в заявлении на получение справки ВПЛ;

выяснение и устранение причин задержки помощи на проживание.

— Органы соцзащиты будут предоставлять услуги независимо от того, какой адрес указан у человека в документах. Например, когда человек переехал из города Харьков, получил справку ВПО во Львове, а затем переехал в Тернополь, то все вопросы он сможет решить в фактическом месте пребывания, — говорится в сообщении.

ЕИССС завершает тестовый режим в Житомирской, Ровенской и Винницкой областях.

В Украине появились сотни тысяч внутренне перемещенных лиц, многие до сих пор не получили социальные выплаты. Ранее мы рассказывали, почему нет выплат ВПЛ и что делать.

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