Економія

З жовтня в Україні запрацює єдина система соцсфери — що це таке та які переваги для ВПО

Богдана Макалюк, редакторка сайту 13 Вересня 2022, 13:00
Єдина інформаційна система соціальної сфери (ЄІССС): що це та які переваги для ВПО
Фото: Pexels

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