З жовтня в Україні запрацює єдина система соцсфери — що це таке та які переваги для ВПО

У складний час треба, щоб громадянам було простіше отримувати послуги та контактувати з державою. Значно спростили життя електронні документи та заяви, проте залишалися деякі непорозуміння та труднощі.

З 1 жовтня Мінсоцполітики впроваджує в усіх регіонах України Єдину інформаційну систему соціальної сфери (ЄІССС). Про це повідомили на Урядовому порталі. Це допоможе централізувати призначення, нарахування та виплати для ВПО. Своєю чергою, це значно прискорить отримання допомоги та розв’язання проблемних питань переселенців.

Основною метою цієї системи є те, щоб переселенці могли отримувати послуги за місцем фактичного перебування.

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Послуги, які можуть отримати ВПО у будь-якому регіональному управлінні соціального захисту:

швидка зміна у довідці ВПО неактуального місця проживання;

виправляння помилкових чи некоректних даних у заяві на отримання довідки ВПО;

з’ясування й усунення причини затримки допомоги на проживання.

— Органи соцзахисту надаватимуть послуги незалежно від того, яка адреса вказана у людини в документах. Наприклад, коли людина переїхала з міста Харків, отримала довідку ВПО у Львові, а потім перемістилася у Тернопіль, то всі питання вона зможе вирішити у фактичному місці перебування, — йдеться у повідомленні.

ЄІССС завершує тестовий режим у Житомирській, Рівненській та Вінницькій областях.

В Україні з’явилися сотні тисяч внутрішньо переміщених осіб, багато з них досі не отримали соціальні виплати. Раніше ми розповідали, чому немає виплат ВПО та що робити.

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