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Услуги не предоставляли, а платежки приходят! Кто имеет право не оплачивать коммуналку во время войны

Ольга Читайло 27 мая 2022, 14:00

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