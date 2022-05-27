Услуги не предоставляли, а платежки приходят! Кто имеет право не оплачивать коммуналку во время войны

Многие украинцы были вынуждены покинуть свои дома, а по возвращении их ждал неприятный сюрприз — платежки за услуги, которыми человек не пользовался. Что делать в таком случае и нужно ли платить за коммуналку, если выезжал из дома?

Если человек более 30 дней не находился дома, он может не платить за коммунальные услуги. При условии предоставления справки, подтверждающей факт отсутствия. Об этом сообщила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская.

Тем временем Надежда Артимчук из Козаровичей показывает коммунальные платежки за два весенних месяца. Женщине насчитали оплату за услуги за весенние месяцы, хотя она не жила дома, более того, Козаровичи вообще были под оккупацией.

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Жителям Ирпеня, который тоже был под оккупацией, услуги не предоставлялись, но платежи жильцам пришли. В мэрии начисления решили отменить. Такое же решение было принято в Чернигове и Харькове.

Правда, приказать городские власти могут только коммунальным предприятиям. Например, водоканалам или ЖЭКам. Остальным могут только рекомендовать. Но и здесь есть выход.

— Если человек более 30 дней не находился в своем доме, он должен обратиться к поставщику услуг. Подтвердить справкой либо это лечение, либо это ВПЛ. Данная справка будет основанием для того, чтобы поставщик услуг сделал перерасчет этих начислений. Это вас не касается, если ваше жилье оборудовано приборами учета. Тогда нужно показатели подавать или повторять, — говорит заместитель министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская.

Тем, кто справок не предоставлял и показателей не подавал, насчитывают по среднему, сообщили в Нафтогазе и в ДТЭК. Но если человек все же передаст показатели, платежи обновят.

Во время войны запрещено отключать услуги за долги. Но это не значит, что платить вообще не нужно. Поставщики услуг сейчас как никогда нуждаются в поддержке.

Украинцы платят, говорят в Минрегионе. Даже в городах, вблизи которых шли тяжелые бои. Например, жители Сумской области за март на 80% оплатили счета за воду.

Недоразумение с коммунальными платежками — не единствення беда для украинцев. Следом за дефицитом бензина может случиться дефицит поваренной соли, ведь завод Артемсоль остановил свою работу на Донбассе. Ранее мы рассказывали, что будет с солью в Украине.