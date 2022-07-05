Ты в дороге, а счета на пороге: как сделать перерасчет за коммунальные услуги, если не пользовался(лась) ими

Даниэла Долотова, редактор сайта 05 июля 2022, 23:50
Як зробити перерахунок за комунальні послуги
Фото: Pexels, Unsplash

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