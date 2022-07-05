Ты в дороге, а счета на пороге: как сделать перерасчет за коммунальные услуги, если не пользовался(лась) ими

Полномасштабная война внесла свои коррективы в обычное течение жизни, чью-то обыденность она просто уничтожила, а для кого-то оказалась моральным испытанием.

Однако у каждого есть возможность не только поддержать друг друга добрым словом, но и укрепить украинскую экономику, оплатив коммунальные услуги.

Конечно, такой шаг предусмотрен для тех, кто имеет на это возможность и не лишился своего жилья. Однако что делать, если твоя семья долго не была дома, а коммунальные все равно начисляют?

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Такое может случиться с гражданами, у которых нет счетчиков. Таким образом, платежки приходят автоматически. Однако, можно сделать перерасчет, если отсутствие по месту жительства составляет более 30 дней. Об этом сообщило Министерство громад и территорий изданию Украинская энергетика.

Как сделать перерасчет коммунальных платежей

Такая процедура может применяться только в отношении платежей за услуги, предоставленные после 24 февраля 2022 года.

Прежде всего, для перерасчета коммунальных платежей за газ, водоснабжение и вывоз бытовых отходов, необходимо обратиться с заявлением к поставщику услуг.

К нему нужно также приложить справку о прохождении лечения, временном проживании внутри перемещенного лица или свидетельство о службе в ВСУ.

Затем поставщик услуг сможет выдать соответствующую справку, которая станет основанием для перерасчета платежей за коммунальные услуги.

Нужно ли обратиться к поставщику услуг, если есть счетчик

Вполне логично, если в доме есть все необходимые счетчики, то обращаться к поставщику услуг нет потребности. Очевидно, что услугой не пользовалась, а потому и никаких начислений не предусмотрено.

За какие услуги нельзя осуществить перерасчет

Если газовая инфраструктура не повреждена, то за распределение газа начисления все же останутся. В случае ее разрушения необходимо обратиться к поставщику услуг с заявлением или актом аварийных или технических служб о повреждении критической инфраструктуры.

Кроме того, отменить оплату за отопление, содержание дома и придомовой территории не удастся, поскольку эти услуги предоставлялись независимо от присутствия или отсутствия жильца.

Однако некоторым гражданам Украины сейчас могут не думать о платежках. Читай, кто вправе не оплачивать коммуналку во время войны.

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