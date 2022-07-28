Долг выбивать не имеют права! В Украине запретили взыскивать средства за коммуналку и кредиты

Во время войны многие сталкиваются с финансовыми трудностями. Некоторые потеряли работу, поэтому у людей нет средств своевременно платить за коммунальные услуги или кредиты.

Запрет на взыскание средств за коммунальные услуги

В правительстве это понимают, поэтому Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект № 7531. Он предусматривает запрет на принудительное взыскание долгов населения за коммунальные услуги во время войны.

— Мы понимаем, что часть людей оказались в тяжелом финансовом положении, часть уехали, кто-то потерял работу, поэтому государство поддерживает своих граждан в сверхсложные времена полномасштабного вторжения России в Украину, — отметил председатель энергетического комитета Андрей Герус.

Согласно законопроекту данный запрет касается и тех, кто проживает в районах проведения боевых действий; и тех, кто находится или находился во временной оккупации, в окружении (блокаде).

Также нельзя взимать средства за коммунальные услуги по недвижимому имуществу, которое было уничтожено или повреждено в результате боевых действий.

Запрет взимать долги по кредитам

Кроме предыдущего законопроекта, Верховная Рада приняла еще один — № 7414. Согласно ему, кредиторам и коллекторам запрещено требовать долг у военных или их семей. Этот запрет действует во время военного положения в Украине и шесть месяцев после его прекращения.

— Нельзя больше беспокоить наших защитников и отправлять текстовые, голосовые и другие сообщения. Запрет будет касаться военнослужащих и членов их семей, близких лиц, представителей, наследников, поручителей, имущественных поручителей и третьих лиц.

Это позволит нашим бойцам спокойно выполнять свою задачу по защите Украины и каждого из нас, — отметила народный депутат Слуги народа Елена Шуляк.

В частности, речь идет о:

военнослужащих ВСУ, других военных формирований и правоохранительных органов спецназначения, Государственной спецслужбы транспорта, Государственной службы спецсвязи и защиты информации Украины, которые проходят военную службу на территории Украины, а также военнослужащих указанных выше военных формирований и правоохранительных органов — граждан Украины, выполняющих воинскую обязанность за пределами Украины;

военнослужащих, ставших лицами с инвалидностью;

военнообязанных и резервистов;

членов добровольческих формирований территориальных общин.

Те украинцы, которые все же могут платить за коммунальные услуги, сталкиваются с новым вызовом — платежки за газ. У миллионов украинцев сменился поставщик, и они не знают, как заплатить за газ и вернуть деньги.

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