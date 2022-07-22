Новые счета за газ окончательно тебя запутали? Объясняем, кому и за что нужно платить и как вернуть деньги

Разобраться с коммунальными платежками становится все сложнее. В частности, это связано с новым поставщиком газа, но мы поможем тебе все понять.

В июне украинцы получили платежки за газ, но они поступили от нового поставщика — Нафтогаза. Более 10 млн потребителей автоматически перешли в государственную компанию еще с мая.

Однако многие по привычке заплатили старому поставщику. Как теперь вернуть переплату? Мы расскажем, как и кому нужно платить за газ, а кому — за его доставку.

Как платить Нафтогазу за услуги

Все новые клиенты автоматически переведены в Нафтогаз на постоянный тарифный план с ценой 7,96 грн за куб.

При этом все льготы и субсидии сохранились. Писать отдельное заявление о присоединении к Нафтогазу не нужно. Надо узнать свой новый лицевой счет и платить за газ по нему.

Сделать это можно онлайн. Для этого нужно зайти на сайт gas.ua или позвонить в колл-центр по номерам: +38 066 300 2 888; +38 098 300 2 888; +38 093 300 2 888.

Также в Viber и Telegram существуют чат-боты — в поиске нужно написать Gasua. Там можно узнать номер лицевого счета. Для этого нужно ввести ЭИС-код, указываемый на платежках.

Также в этих чат-ботах можно сразу заплатить за газ по новому лицевому счету. Офлайн-услуги Нафтогаз предоставляет пока через сеть банков-партнеров, в частности Ощадбанк и ПУМБ.

Как вернуть средства от старого поставщика

Главной проблемой среди украинцев остается уплата не тому поставщику. Автоматически эти средства между компаниями не будут переводить.

Если ты ошибочно уплатил(-а) старому поставщику, тебе придется самостоятельно требовать возврата денег.

Соответствующее заявление можно также отправить как обычной почтой, так и электронной.

— В заявлении обязательно нужно указать номер лицевого счета. К заявлению приложить: копию паспорта, идентификационного кода, квитанции об оплате за газ и реквизиты банковского счета, — говорит консультант информационно-консультационного центра ГазПравда Наталья Каминская.

Оплата за потребление газа и его доставку

Украинцы получают за газ две платежки: за его потребление и доставку. Квитанцию за доставку газа формирует вам гор- или облгаз.

Эти компании не изменились, поэтому за это нужно платить на старые лицевые счета.

А также нужно и дальше передавать в облгаз показания счетчика. Нафтогазу же следует платить по новому лицевому счету за фактически потребленный газ.

Платежки за коммунальные услуги беспокоят украинцев, ведь до войны у многих из них были льготы. Ранее мы рассказывали, будут ли субсидии на отопительный сезон 2022-2023.

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