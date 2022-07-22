Экономия

Новые счета за газ окончательно тебя запутали? Объясняем, кому и за что нужно платить и как вернуть деньги

Богдана Макалюк, редактор сайта 22 июля 2022, 12:30
Платіжки за газ: кому платити за споживання, а кому за доставляння
Фото: Pexels

Больше новостей
Незаконна депортація українських дітей
Воруют будущее Украины: сколько украинских детей депортировали россияне и как их будут возвращать
Новые счета за газ окончательно тебя запутали? Объясняем, кому и за что нужно платить и как вернуть деньги
Ежи и кошки, Шпор и Фрас, Коцка и Цицька: как художники из Закарпатья поддерживают армию
Болить підшлункова залоза - що робити, як болить і де знаходиться підшлункова залоза
Боль в животе — не просто так! Все о болезнях поджелудочной железы, их симптомах и лечении
Новые счета за газ окончательно тебя запутали? Объясняем, кому и за что нужно платить и как вернуть деньги
Нельзя взять отдых от войны: фронт Джамалы в польском шоу Танцы со звездами
Смотреть больше

Материалы по теме

субсидии на отопительный сезон,
Будут ли субсидии на отопительный сезон? Объясняем и успокаиваем
Как самому создать платежку за газ
Не получили платежки за газ? Рассказываем, как самостоятельно их создать и легко оплатить счет
Як заощадити на опаленні
Как обустроить дом, чтобы сэкономить на отоплении
Північний потік на ремонті
Северный поток на ремонте или прямой шантаж? Рассказываем, прекратит ли Россия поставлять газ в Европу

Видео
0:06:57
Незаконна депортація українських дітей

Воруют будущее Украины: сколько украинских детей депортировали россияне и как их будут возвращать
Что такое аннексия
Оккупированы или аннексированы: какой термин следует употреблять в отношении территорий под контролем РФ
0:02:41
Нікополь
Никополь под огнем: как живет город, в котором сигналы тревоги звучат по десять часов
0:04:11
Курс валют
Повысить курс доллара на 25%: каких цен на продукты питания и топливо ожидать украинцам и что означает новый курс валют
0:04:01
Яка ситуація у Харкові 22 липня: які наслідки обстрілів міста
Трое погибших, оккупанты утром бьют в людные места: репортаж из обстрелянного, но несокрушимого Харькова
0:02:56
Як готуються зустрічати ворога з кордону Білорусі на Рівненщині
Пулями и снарядами готовятся встречать врага из Беларуси: как проходят учения военных в Ровенской области
0:03:51
Українські захисники в ТікТок — гордість мережі
Делятся эмоциями, поют, защищают — украинские военные стали самыми популярными в TikTok
0:03:56
Яка ситуація у селищі Кам’янське 21 липня: наслідки обстрілів
Оккупанты разрушают все и превращают поселок на призрака. Репортаж с прифронтового Каменского
Карта бойових дій в Україні сьогодні - де точаться бої в Україні 22 липня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 22 июля
0:04:03
Перехоплені розмови окупантів: калічать себе й просять не вірити новинам
Одни родители покупают машину на “гробовые”, а другие просят калечить себя, чтобы вернуться. Перехваченные разговоры оккупантов
Больше видео
Реєстрація шлюбів під час війни: чому це важливо для військових
Читать дальше
Жениться за один день и даже на фронте. Регистрация браков во время войны и почему это нужно сделать военным
Відпочинок, кафе
Читать дальше
Поговорим о (не)уместности во время войны? Почему стоит избавиться от этого стереотипа

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь