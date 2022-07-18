Будут ли субсидии на отопительный сезон? Объясняем и успокаиваем

Из-за войны и тяжелой ситуации с газом украинцы опасаются возможного роста цен во время отопительного сезона 2022-2023. Но правительство успокаивает: повышения цен не ожидается. Более того, в Украине продолжат действовать субсидии.

Возрастут ли тарифы в Украине

Тарифы на коммунальные услуги не планируют менять до конца следующего отопительного сезона — мая 2023 года.

Для граждан, которые сами не могут оплачивать коммунальные услуги, оставляют субсидии, которые были и в прошлом году.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что сейчас для страны главной задачей является создание ресурсов для полного обеспечения беспроблемного отопительного сезона.

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— Сегодня первоочередная задача, которая стоит перед правительством и энергетиками, — обеспечить Украину энергоресурсами на зиму.

Запас газа в хранилищах для обеспечения Украины теплом зимой должен составлять около 19 миллиардов кубометров.

На сегодня наши хранилища заполнены на 11,3 миллиарда кубометров.

Что касается угля, то нам необходимо запасти два миллиарда тонн угля, а уже сейчас у нас есть полтора миллиарда тонн.

По словам Шмыгаля, это в два с половиной раза больше, чем определенные официальными документами гарантированные запасы, поэтому беспокоиться об отопительном сезоне не стоит.

Ты также можешь снизить цифру в собственной платежке, выполнив простые шаги уже сейчас, летом. Читай подробнее о том, как обустроить дом, чтобы сэкономить на отоплении.



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