Чи бути субсидіям на опалювальний сезон? Пояснюємо та заспокоюємо

Через війну та важку ситуацію із газом українці побоюються можливого зростання цін під час опалювального сезону. Та уряд заспокоює: підвищення цін не буде. Ба більше, в Україні не скасовуватимуть субсидії.

Тарифи в Україні

Тарифи на комунальні послуги не планують змінювати до кінця наступного опалювального сезону — травня 2023 року.

Для тих громадян, які самі не зможуть оплачувати комунальні послуги, залишають субсидії, які були й минулого року.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив: зараз для країни головною задачею є створення ресурсів для повного забезпечення безпроблемного опалювального сезону.

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— Сьогодні першочергове завдання, яке стоїть перед урядом та енергетиками — забезпечити Україну енергоресурсами на зиму.

Запас газу в сховищах для забезпечення України теплом взимку має бути близько 19 мільярдів кубометрів.

Станом на сьогодні наші сховища завантажені на 11,3 мільярда кубометрів.

Щодо вугілля, то нам необхідно запасти два мільярди тонн вугілля, а вже зараз Україна має півтора мільярда тонн.

За словами Шмигаля, це у два з половиною рази більше, ніж визначені офіційними документами гарантовані запаси, тож перейматися щодо опалювального сезону не потрібно.

Але ти можеш зменшити цифру у власній платіжці, виконавши прості кроки вже зараз, влітку. Читай детальніше про те, як облаштувати будинок, щоб зекономити на опаленні.

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