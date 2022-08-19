Экономия

Президент подписал закон о моратории на повышение тарифов — что это значит и чего ждать зимой?

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 19 августа 2022, 11:31
Рада запровадила Мораторій на підвищення тарифів на тепло
Фото: Pexels

Больше новостей
Робота на Закарпатті
Закарпатье приглашает на работу. Во время войны появилось 8 тысяч вакансий: что предлагают и сколько платят
Овсяная каша на завтрак: какую выбрать и как готовить
Овсянка на завтрак: какую выбрать, чтобы оставаться в форме — рассказывает фитнес-тренер
Волонтерство
Спали под цирковым куполом: как украинские переселенцы стали известны в Венгрии
ТОП-12 українськомовних YouTube-каналів для дозвілля
От популяризации науки до безумных путешествий на велосипедах: ТОП-12 украиноязычных YouTube-каналов
Смотреть больше

Материалы по теме

Волонтерство
Спали под цирковым куполом: как украинские переселенцы стали известны в Венгрии
Юрій Гудименко: історія українського сапера про війну
Бил оккупантов с юмором, распространял правду и выжил, несмотря на прогнозы врачей — история о несокрушимом духе сапера
Троє дітей з Бучі миють машини та збирають кошти на ЗСУ
Их маленькая тайна от родителей заставила гордиться всю страну! Как десятилетние дети собирают средства для ВСУ
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям

Видео
0:03:34
Волонтерство

Спали под цирковым куполом: как украинские переселенцы стали известны в Венгрии
0:02:50
Троє дітей з Бучі миють машини та збирають кошти на ЗСУ
Их маленькая тайна от родителей заставила гордиться всю страну! Как десятилетние дети собирают средства для ВСУ
Президент подписал закон о моратории на повышение тарифов — что это значит и чего ждать зимой?
Много “бавовны” в Крыму! На военном аэродроме Бельбек раздались мощные взрывы
Карта бойових дій в Україні сьогодні - де точаться бої в Україні 19 серпня
Актуальная карта боевых действий и ситуация на фронте 19 августа
0:04:43
Президент подписал закон о моратории на повышение тарифов — что это значит и чего ждать зимой?
Ничего святого! Россияне держат в плену медиков, среди них беременная женщина
0:12:35
економика Украины
Доступная ипотека, военные облигации, приватизация. Все о новых программах поддержки украинцев
0:04:47
Як українці готуються до зими 2022-23
Обогреватели и электрогенераторы сметают с полок магазинов — как украинцы готовятся встречать холода
Зустріч Зеленського з Ердоганом у Львові 18.08.2022
Турция готова к послевоенному восстановлению Украины — как прошла встреча Зеленского с Эрдоганом во Львове
0:03:24
ЗАЕС
Хотят отсоединить от украинской сети? О возможных планах россиян на Запорожской АЭС
0:03:01
Демонтация танка в Нарве
Советский мир покинул чат: в Эстонии снесли памятник российскому танку
Больше видео
Робота на Закарпатті
Читать дальше
Закарпатье приглашает на работу. Во время войны появилось 8 тысяч вакансий: что предлагают и сколько платят
Президент подписал закон о моратории на повышение тарифов — что это значит и чего ждать зимой?
Читать дальше
Как выучить иностранный язык самостоятельно, без репетитора? Советы от тех, кому это удалось

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь