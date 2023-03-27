Зростуть ціни на комунальні послуги? За що доведеться платити більше з 1 квітня

Війна відчутно вдарила по економіці нашої країни. Найбільше українці відчувають це по цінах на продукти та послуги. З початком опалювального сезону було чимало страхів, що цінник зросте й на комунальні послуги.

Однак в Україні впровадили мораторій на підвищення цін. Це означає, що тарифи на газ, тепло та водопостачання залишатимуться без змін до кінця війни та ще шість місяців після її закінчення.

Однак з 1 квітня на одну з послуг тариф усе-таки зросте, а саме на водопостачання. Які нові тарифи очікувати українцям та які ціни будуть за інші комунальні послуги до кінця опалювального сезону, читай у матеріалі.

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Нові ціни за водопостачання

Ще в грудні минулого року голова енергокомітету Верховної Ради Андрій Герус розповів, що можливе незначне підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення.

Так, збільшення ціни на водопостачання та водовідведення відбудеться вже з 1 квітня. Однак зміни у платіжках українці побачать тільки у травні, коли сплачуватимуть за попередній місяць.

Очікувано, НКРЕКП встановить тарифи за кубометр води, водопостачання та водовідведення відповідно на такому рівні:

Дніпроводоканал — 33,56 грн (19,48/14,08);

Водоканал в Ужгороді — 47,1 грн (28,8/18,3);

Полтававодоканал — 38,41 грн (20,19/18,22);

Житомирводоканал — 48,34 грн (23,14/25,2);

Інфоксводоканал (Одеса) — 39,57 грн (20,16/19,41);

Рівнеоблводоканал — 39,31 грн(20,67/18,64).

Чернігівводоканал — 38,5 грн (19,14/19,36);

Черкасиводоканал — 31,1 грн (15,75/15,37);

Іванофранківськводоекотехпром — 29,5 грн (13,77/15,82);

Хмельницькводоканал — 29,27 грн (15,07/14,02);

Київводоканал — 35,5 грн (18,81/16,7);

Луцькводоканал — 31,71 грн (12,87/17,22);

Запорізький водоканал — 28,37 грн (19,87/11,84);

Вінницяоблводоканал — 31,4 грн (19,64/11,76);

Чернівціводоканал — 28,27 грн (19,09/9,18);

Львівводоканал — 27,2 грн (18,2/9,03);

Тернопільводоканал — 42,03 грн (19,86/22,17);

Міськводоканал СМ (Суми) — 33,6 грн (16,90/16,70);

Дніпро-Кіровоград — 61,72 грн (35,076/26,652).

Тарифи на газ

Завдяки мораторію тарифи на газ до закінчення опалювального сезону залишатимуться без змін, однак пізніше є імовірність, що їх переглянуть.

Це пов’язано з тим, що тариф на газ встановлюють постачальники, а не НКРЕКП. Так, вартість кубометра газу зараз варіюється від 7,80 до 28,99 грн. А Нафтогаз тримає встановлену ціну 7,96 грн за кубометр.

Тариф на електроенергію

Цієї зими енергетична інфраструктура України значно постраждала, та, попри усі виклики, передбачається, що ціна на електроенергію до кінця опалювального сезону теж залишиться без змін.

Тож до 30 квітня 2023 року ціни лишаються незмінними:

1,44 грн при споживанні до 250 кВт-год;

1,68 — понад 250 кВт-год на місяць.

А що ще зміниться на економічному фронті України з 2023 року, читай у матеріалі.

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