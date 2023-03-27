Економія

Зростуть ціни на комунальні послуги? За що доведеться платити більше з 1 квітня

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 27 Березня 2023, 18:00
тариф на воду зросте
Фото: Pexels

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