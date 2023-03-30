Довоенные налоги и проверки возвращаются! С чем это связано — рассказал Данило Гетманцев

После начала полномасштабного вторжения Украина сократила или отменила налоги для украинцев, однако уже в июле 2023 года их планируют вернуть.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Такое решение правительство вынуждено принять из-за финансовой ситуации в стране. Даниил Гетманцев объяснил, что в среднем в месяц государство собирает около 80 млрд грн налогов, а на войну тратится около 130 млрд грн.

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Разница средств, которых не хватает на оборону, восполняется за счет заимствований и облигаций.

Международные партнеры не дают денег на безопасность и оборону, поэтому эти деньги нужно собирать внутри страны.

Так, уже с 1 июля 2023 года украинцам следует ожидать таких изменений:

отменят льготный режим налогов в 2%, введенный весной прошлого года;

возобновят документальные проверки;

возобновят ответственность за невыполнение налоговых обязанностей.

Гетманцев отметил, что возобновление документальных проверок и ответственности за невыполнение налоговых обязанностей будет введено только на тех территориях, где не ведутся военные действия.

— А налог в 2% для всех уже давно сыграл свою роль, поэтому с 1 июля его целесообразно отменить, — добавил глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике.

Но возвращаются на довоенный уровень не только налоги. Уже с апреля украинцам следует ожидать изменений в платежках за коммунальные услуги. За что придется платить больше с 1 апреля, читай в материале.

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