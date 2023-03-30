Довоєнні податки та перевірки повертаються! З чим це пов’язано — розповів Данило Гетманцев

Після початку повномасштабного вторгнення держава скоротила чи скасувала податки для українців, однак уже в липні 2023 року їх планують повернути.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

До такого рішення урядовців спонукає фінансова ситуація в країні. Данило Гетьманцев пояснив, що в середньому на місяць держава збирає близько 80 млрд грн, а на війну витрачається близько 130 млрд грн.

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Різниця коштів, яких не вистачає на оборону, заповнюється коштом запозичень та облігацій.

Міжнародні партнери не дають грошей на безпеку та оборону, тому ці гроші необхідно збирати всередині країни.

Так, уже з 1 липня 2023 року українцям слід чекати на такі зміни:

скасують пільговий режим податків у 2%, який було запроваджено навесні минулого року;

відновлять документальні перевірки;

відновлять відповідальність за невиконання податкових обов’язків.

Гетманцев зазначив, що відновлення документальних перевірок та відповідальності за невиконання податкових обов’язків поновлять лише на тих територіях, де не ведуться воєнні дії.

А податок у 2% для всіх уже давно відіграв свою роль, тож з 1 липня його доцільно скасувати, додав голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Та повертаються на довоєнний рівень не лише податки. Уже з квітня українцям слід очікувати змін у платіжках за комунальні послуги. За що доведеться платити більше з 1 квітня, читай у матеріалі.

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