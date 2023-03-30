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Довоєнні податки та перевірки повертаються! З чим це пов’язано — розповів Данило Гетманцев

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 30 Березня 2023, 12:48
повернення довоєнних податків
Фото: Pexels

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