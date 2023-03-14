Пільгового податку для ФОПів більше не буде? Скільки доведеться платити підприємцям

Влада під час війни пішла на чималі поступки, щоб українські бізнеси продовжили жити, навіть попри важку ситуацію.
Так, компаніям з оборотом до 10 млрд грн дозволили перейти на спрощену систему оподаткування, як у третій групі ФОП. Тобто замість ПДВ (20%) та податку на прибуток (18%) вони сплачували лише 2% з доходу.
Однак ще у лютому Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики прийняв законопроєкт про скасування спрощеної системи зі ставкою єдиного податку 2% для ФОПів. Нововведення набуде чинності в липні.
Скасують можливість для ФОПів та юридичних осіб бути платниками єдиного податку третьої групи, сплачуючи ставку єдиного податку у розмірі 2% від суми доходу. Також закон передбачає:
Як ми зазначили раніше, закон набуде чинності лише в липні 2023 року, тож поки що пільги для ФОПів зберігаються.
Війна не має забирати твої цілі та плани й гамувати амбіції. Ми розповіли, як відкрити свій бізнес під час війни.
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