Пільгового податку для ФОПів більше не буде? Скільки доведеться платити підприємцям

Влада під час війни пішла на чималі поступки, щоб українські бізнеси продовжили жити, навіть попри важку ситуацію.

Так, компаніям з оборотом до 10 млрд грн дозволили перейти на спрощену систему оподаткування, як у третій групі ФОП. Тобто замість ПДВ (20%) та податку на прибуток (18%) вони сплачували лише 2% з доходу.

Однак ще у лютому Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики прийняв законопроєкт про скасування спрощеної системи зі ставкою єдиного податку 2% для ФОПів. Нововведення набуде чинності в липні.

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Що передбачає закон: на які зміни чекати

Скасують можливість для ФОПів та юридичних осіб бути платниками єдиного податку третьої групи, сплачуючи ставку єдиного податку у розмірі 2% від суми доходу. Також закон передбачає:

пільги на оподаткування скасуються також для першої та другої групи ФОП;

відбудеться відновлення проведення документальних перевірок;

повернуться штрафні санкцій за порушення використання РРО (Реєстратор розрахункових операцій).

Скільки ФОПи платитимуть в березні

Як ми зазначили раніше, закон набуде чинності лише в липні 2023 року, тож поки що пільги для ФОПів зберігаються.

ФОП першої групи:

ЄСВ — 1 474 гривні на місяць (22% розміру мінімальної заробітної плати);

єдиний податок — 268,40 гривень на місяць (не більше 10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня 2023 року).

ФОП другої групи:

ЄСВ становитиме 1 474 гривні на місяць (22% розміру мінімальної заробітної плати);

єдиний податок — 1 340 гривень на місяць (20% мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2023 року).

ФОП третьої групи

ЄСВ становитиме 1 474 гривні на місяць (22% розміру мінімальної заробітної плати);

єдиний податок — відсоткова ставка 5% доходу, або 3% доходу у разі сплати ПДВ.

Війна не має забирати твої цілі та плани й гамувати амбіції. Ми розповіли, як відкрити свій бізнес під час війни.

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