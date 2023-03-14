Льготного налога для ФОПов больше не будет? Сколько придется платить предпринимателям

Власть во время войны пошла на немалые уступки, чтобы украинские бизнесы продолжили жить, даже несмотря на сложную ситуацию.

Так, компаниям с оборотом до 10 млрд грн разрешили перейти на упрощенную систему налогообложения, как в третьей группе ФОП. То есть вместо НДС (20%) и налога на прибыль (18%) они платили всего 2% с дохода.

Однако еще в феврале Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики принял законопроект об отмене упрощенной системы со ставкой единого налога 2% для ФОП. Нововведение вступит в силу в июле.

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Что предусматривает закон: каких изменений ждать

Отменят возможность для ФОП и юридических лиц быть плательщиками единого налога третьей группы, уплачивая ставку единого налога в размере 2% от суммы дохода. Также закон предусматривает:

льготы на налогообложение отменятся также для первой и второй группы ФОП;

состоится возобновление проведения документальных проверок;

вернутся штрафные санкции за нарушение использования РРО (Регистратор расчетных операций).

Сколько ФОПы будут платить в марте

Как мы отметили ранее, закон вступит в силу только в июле 2023 года, поэтому в пока льготы для ФОП сохраняются.

ФОП первой группы:

ЕСВ — 1 474 гривни в месяц (22% размера минимальной заработной платы);

единый налог — 268,40 гривен в месяц (не более 10% прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2023 года).

ФОП второй группы:

ЕСВ составит 1 474 гривни в месяц (22% размера минимальной заработной платы);

единый налог — 1 340 гривен в месяц (20% минимальной заработной платы по состоянию на 1 января 2023 года).

ФОП третьей группы

ЕСВ составит 1 474 гривен в месяц (22% размера минимальной заработной платы);

единый налог — процентная ставка 5% дохода, или 3% дохода в случае уплаты НДС.

Война не должна отбирать твои цели и планы и гасить амбиции. Мы рассказали, как открыть свой бизнес во время войны.

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