Отбрось все сомнения — пошаговая инструкция для женщин, как открыть свой бизнес во время войны

Во время войны украинским женщинам приходится продолжать или начинать семейный бизнес самостоятельно, пока мужчины воюют на фронте.

Многие оказались перед необходимостью релокации своего дела из опасных регионов. А кто-то потерял свои доходы и вынужден заботиться о детях всеми возможными способами.

В конце концов, какой бы ни была причина открытия бизнеса, в начале украинка наталкивается на трудности, хорошо знакомые любому предпринимателю.

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Бизнесвумен Лидия Билас поделилась с изданием WoMo пошаговой инструкцией, как во время войны решиться на развитие своего дела и добиться успеха.

1 — Пойми, что твое дело нужное

Несмотря на войну, потребность украинцев в услугах и товарах никуда не исчезла, а наоборот — кое-где выросла. Экономике страны нужны новые компании, стартапы, проекты, рабочие места и налоги.

Так что бизнес нужен не только тебе, но и всей стране и обществу.

2 — Узнай о всех программах поддержки

Начинать бизнес с нуля очень тяжело. Но, к счастью, сейчас есть достаточно много как государственных, так и международных программ поддержки украинских предпринимателей.

Вот несколько примеров:

государственная программа Доступные кредиты 5-7-9% — с 24 февраля по октябрь выданы ссуды на 54 млрд грн для более 13,5 тысяч бизнесов;

льготные кредиты предприятиям, которые из-за войны потеряли производственные мощности на оккупированных территориях — можно привлечь до 60 млн грн;

программа UNIC для малых и средних предпринимателей — возможность получить пять тысяч евро;

проект Делай свое для предпринимателей в маленьких городах и селах — поддержка на 100 тысяч грн;

проект Делай свое для предпринимателей в маленьких городах и селах — поддержка на 100 тысяч грн; Google for Startups UkraineSupport Fund — помощь 50 украинским стартапам в общей сложности на сумму пять миллионов долларов;

программа USF для бизнесов, работающих на победу Украины — возможность получить 35 тысяч долларов.

Чтобы получить грантовую поддержку или капиталовложение инвесторов, конечно, нужно провести тщательный поиск возможностей, заполнить множество аппликационных форм и не сдаваться после отказов в финансировании.

Не стоит смотреть на войну, как на неудачное время для начала. Стоит посмотреть на нее, как на открытое окно возможностей.

— И медлить не стоит, ведь скоро оно может закрыться, — говорит Билас.

3 — Найди нишу, которая нужна людям

Война изменила жизнь украинцев, как и их интересы и приоритеты. А для предпринимателей чрезвычайно важно уметь быстро адаптироваться к новым реалиям, замечать новые потребности клиентов и закрывать их более качественно и быстрее, чем это сделают конкуренты.

Билас приводит простой пример: открытие туристического агентства во время войны — так себе вариант. А вот построить гостиницу в бомбоубежище — идея очень практичная и полезная.

Бизнес всегда должен ориентироваться на решение неотложных проблем своих клиентов. И вот тогда будет проще получить поддержку и государства, и инвесторов, и, собственно, потребителей.

4 — Четко сформируй свою цель

Во время войны ситуация в стране сменяется бешеными темпами. Так что планировать что-либо даже на среднюю перспективу может быть достаточно проблематично.

Но для старта в любом случае необходимо определить глобальную цель своего бизнеса. Для этого есть метод SMART:

Твоя цель должна быть конкретной (specific). Не “хочу много денег”, а “хочу 1000 евро в месяц”.

(specific). Не “хочу много денег”, а “хочу 1000 евро в месяц”. Цель должна быть измеряемой (measurable). Не “выучу английский язык”, а “сдам экзамен по английскому С1 на А”.

(measurable). Не “выучу английский язык”, а “сдам экзамен по английскому С1 на А”. Цель должна быть достижимой (attainable). Всего через месяц после открытия бизнеса без оборудования, материалов, команды, офиса и т.п. выйти на высокую прибыль будет сложно. Поэтому разбивай большие цели на несколько маленьких.

(attainable). Всего через месяц после открытия бизнеса без оборудования, материалов, команды, офиса и т.п. выйти на высокую прибыль будет сложно. Поэтому разбивай большие цели на несколько маленьких. Бизнес должен быть актуален (relevant). Только релевантное дело может быть успешным.

(relevant). Только релевантное дело может быть успешным. Ставь четкие дедлайны (time-bound). Обязательно нужно поставить достижимый дедлайн для каждой цели. Иначе есть большой риск, что задача не будет выполнена вообще.

5 — Настройся на работу

Почему-то некоторые думают, что если человек работает на себя, то у него есть множество свободного времени. Но на самом деле очень часто предприниматели работают 24/7.

Особенно работа бизнесменов усложняется во время войны из-за постоянных ракетных угроз, перебоев с электроэнергией, снижения покупательной способности населения, проблем с логистикой и т.д.

Поэтому важно найти команду единомышленников, которые будут осознавать все риски и будут готовы плодотворно работать. Помни, что каждый труд должен быть вознагражден.

Правительство пытается стимулировать экономику Украины разными способами. Читай, как открыть бизнес во время войны и получить кредит под 0%.

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