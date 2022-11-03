Відкинь усі вагання — покрокова інструкція жінкам, як відкрити свій бізнес під час війни

Під час війни українським жінкам доводиться продовжувати чи починати родинний бізнес самостійно, поки чоловіки воюють на фронті.

Багато хто опинився перед необхідністю релокації своєї справи з небезпечних регіонів. А хтось втратив свої доходи та змушений піклуватись про дітей усіма можливими способами.

Зрештою, якою б не була причина відкриття бізнесу, на початку українка натрапляє на труднощі, які добре знайомі будь-якому підприємцю.

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Бізнесвумен Лідія Білас поділилась з виданням WoMo покроковою інструкцією, як під час війни наважитись на розвиток своєї справи та досягти успіху.

1 — Зрозумій, що твоя справа потрібна

Попри війну, потреба українців у послугах та товарах нікуди не зникла, а навпаки — подекуди виросла. Економіці країни необхідні нові підприємства, стартапи, проекти, робочі місця та податки.

Тож бізнес потрібен не лише тобі, а й усій державі та суспільству.

2 — Дізнайся про всі програми підтримки

Починати бізнес з нуля дуже важко. Але, на щастя, зараз існує досить багато як державних, так і міжнародних програм підтримки українських підприємців.

Ось лише кілька прикладів:

державна програма Доступні кредити 5-7-9% — з 24 лютого по жовтень видано позик на 54 млрд грн для більш ніж 13,5 тисячі бізнесів;

пільгові кредити підприємствам, які через війну втратили виробничі потужності на окупованих територіях — можна залучити до 60 млн грн;

програма UNIC для малих та середніх підприємців — можливість отримати п’ять тисяч євро;

проект Роби своє для підприємців у малих містах та селах — підтримка на 100 тисяч грн;

Google for Startups UkraineSupport Fund — допомога 50 українським стартапам у загальному розмірі п’ять млн доларів;

програма USF для бізнесів, які працюють на перемогу України — можливість отримати 35 тисяч доларів.

Щоб отримати грантову підтримку або капіталовкладення інвесторів, звісно, треба провести ретельний пошук можливостей, заповнити безліч аплікаційних форм та не здаватись після відмов у фінансуванні.

Не варто дивитись на війну, як на невдалий час для початку. Варто подивитись на неї, як на відкриті двері можливостей.

— І зволікати не варто, адже скоро вони можуть закритись, — зауважує Білас.

3 — Знайди нішу, яка потрібна людям

Війна змінила життя українців, як і їхні інтереси та пріоритети. А для підприємців надзвичайно важливо вміти швидко адаптуватись до нових реалій, помічати нові потреби клієнтів та закривати їх якісніше та швидше, ніж це зроблять конкуренти.

Білас наводить простий приклад: відкриття туристичного агентства під час війни — так собі варіант. А ось побудувати готель у бомбосховищі — ідея дуже практична та корисна.

Бізнес завжди має орієнтуватись на розв’язання нагальних проблем своїх клієнтів. І ось тоді буде простіше залучитись підтримкою і держави, і інвесторів, і власне споживачів.

4 — Чітко сформуй свою ціль

Під час війни ситуація в країні змінюється шаленими темпами. Тож планувати щось навіть на середню перспективу може бути досить проблематично.

Але для старту в будь-якому разі потрібно визначити глобальну ціль свого бізнесу. Для цього є метод SMART:

Твоя мета має бути конкретною (specific). Не “хочу багато грошей”, а “хочу 1000 євро на місяць”.

(specific). Не “хочу багато грошей”, а “хочу 1000 євро на місяць”. Ціль має бути вимірюваною (measurable). Не “вивчу англійську мову”, а “складу іспит з англійської С1 на А”.

(measurable). Не “вивчу англійську мову”, а “складу іспит з англійської С1 на А”. Мета має бути досяжна (attainable). Уже за місяць після відкриття бізнесу без обладнання, матеріалів, команди, офісу тощо вийти на високий прибуток буде важко. Тому розбивай великі цілі на кілька маленьких.

(attainable). Уже за місяць після відкриття бізнесу без обладнання, матеріалів, команди, офісу тощо вийти на високий прибуток буде важко. Тому розбивай великі цілі на кілька маленьких. Бізнес має бути актуальним (relevant). Лише релевантна справа може бути успішною.

(relevant). Лише релевантна справа може бути успішною. Став чіткий дедлайн (time-bound). Обов’язково потрібно поставити досяжний дедлайн для кожної цілі. Інакше є великий ризик, що завдання не буде виконане взагалі.

5 — Налаштуйся на роботу

Чомусь дехто думає, що якщо людина працює на себе, то в неї є безліч вільного часу. Але насправді часто-густо підприємці працюють 24/7.

Особливо робота бізнесменів ускладнюється під час війни через постійні ракетні загрози, перебої з електроенергією, зниження купівельної спроможності населення, проблеми з логістикою тощо.

Тому важливо знайти команду однодумців, які усвідомлюватимуть усі ризики та будуть готовими плідно працювати. Пам’ятай, що кожна праця має свою винагороду.

Уряд намагається стимулювати економіку України різними способами. Читай, як відкрити бізнес під час війни та отримати кредит під 0%.

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