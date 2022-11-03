Твоя робота

Відкинь усі вагання — покрокова інструкція жінкам, як відкрити свій бізнес під час війни

Олена Яковлєва, редакторка сайту 03 Листопада 2022, 13:00
Жінки відкрити бізнес
Фото: Pexels

Більше новин
Термос
Як вибрати термос і на що звернути увагу насамперед
Цибуля
Коли садити цибулю на зиму: швидкі та перевірені методи посадки овочів
Валентина Зубко
Кожен день міг стати останнім: бойова медикиня розповіла про російський полон
Рецепт вафельного торта з ірискою від Ектора Хіменеса-Браво
Солодкий смак дитинства — рецепт вафельного торта від Ектора Хіменеса-Браво
Дивитись більше

Матеріали по темі

Термос
Як вибрати термос і на що звернути увагу насамперед
Валентина Зубко
Кожен день міг стати останнім: бойова медикиня розповіла про російський полон
Інтерв'ю Зеленського чеському телебаченню: компроміс із Росією та повернення Криму
Після перемоги поїду в Крим — інтерв’ю Зеленського про компроміс із Росією та звільнення України
Марина Ер Горбач
Мій голос проти війни! Режисерка фільму Клондайк про номінацію на Оскар, долю української культури та жінку на війні

Відео
0:04:25
Валентина Зубко

Кожен день міг стати останнім: бойова медикиня розповіла про російський полон
0:00:53
День ракетних військ тa артилерії — привітання Залужного
День ракетних військ та артилерії — що роблять “боги війни”
0:09:03
Шукати зниклих безвісти
Допомога чи тільки шкода? Чи варто шукати зниклих безвісти військових у соцмережах
Карта бойових дій
Актуальна карта бойових дій в Україні 3 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:03:15
Мобілізація росіян
Мобілізація завершилася, а мобілізовані — ще ні: як в Росії на війну людей забирають
0:03:21
Як лікарі рятують військових у Дніпрі
Побували у пеклі й тепер лікуються — як у Дніпрі рятують життя наших захисників
0:01:12
Перехоплені розмови окупантів: намагаються зрозуміти, чому воюють
Намагаються зрозуміти, від кого “захищають” країну — нові перехоплені розмови окупантів
0:04:34
Дніпропетровщина обстріли
Щодоби є поранені: місцеві про життя у Марганці під постійну канонаду Градів і Ураганів
0:12:12
Фонд Повернись живим збирає гроші на безпілотники для ЗСУ
325 млн грн на небезпечні безпілотники SHARK. Повернись живим оголошує новий збір!
0:03:21
Соціальні мережі в Росії
Залізна завіса опускається? Росіян відрізають від світу та блокують їм доступ до соцмереж
Більше відео
Дія нотаріальні документи
Читати далі
Нотаріус у Дії! Нові оновлення у застосунку та як додати документи до Е-нотаріату

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь