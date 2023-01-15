Цены на бензин в 2023: чего ждать от рынка и возможен ли новый кризис горючего

Цены на бензин всегда беспокоили водителей. Весной 2022 года Украина пережила топливный кризис, что заставляет украинцев более осмотрительно использовать бензин. Но сейчас топливо используют, чтобы заправить не только машины, но и генераторы.

Сейчас значительная часть бизнеса, госструктур и домов украинцев работают от генератора, который нужно заправлять топливом. Поэтому цены на бензин и его наличие важны не только для автомобилистов. Мы расскажем, возможен ли новый топливный кризис и какими будут цены на бензин в 2023 году.

Цены на бензин сегодня

Цены на бензин могут варьироваться в зависимости от АЗС, в среднем:

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бензин А-95 премиум — 52,12 грн/л

бензин А-95 — 51,44 грн/л

бензин А-92 — 50,68 грн/л

дизельное топливо — 54,88 грн/л

автомобильный газ — 28,40 грн/л

Цены на бензин в 2023 году

В 2023 году цены на бензин могут возрасти, это зависит от нескольких факторов. В первую очередь цены могут вырасти в Европе, ведь вступит в силу нефтяное эмбарго. Украина поставляет нефть из Европы, цены также зависят от логистики. Кроме этого, цены на горючее могут вырасти из-за инфляции.

В Нацбанке рассчитывают, что в 2023 году горючее будет дорожать не так сильно. Это может произойти из-за возврата системы налогообложения топлива на довоенный уровень. Такой прогноз содержится в инфляционном отчете, опубликованном Национальным банком Украины.

Так, учитывая, что литр бензина марки А-95 в среднем стоит около 50 гривен, в 2023-м его стоимость может возрасти до 60 гривен.

Литр дизельного топлива на заправках в среднем продается по цене 54 гривны за литр, его стоимость может вырасти почти до 65 гривен.

В своем Facebook эксперт по топливному рынку Сергей Куюн написал, что Украина во время войны потеряла 100% поставок нефти, но смогла построить полностью новый рынок. Украина полностью заменила поставки топлива из России. Куюн отметил:

— У цены свободы даже есть свое замер — минимум 8 грн/л. Это то, сколько мы переплачиваем европейским поставщикам и на новых перевозках по сравнению с довоенным уровнем. Но это временно: после нашей победы эта “военная” составляющая почти исчезнет.

Чего ждать от рынка горючего в 2023 году

Сергей Куюн говорит, что основным вызовом остается война.

— Среди очевидных испытаний — европейское эмбарго на импорт российских нефтепродуктов, которое стартует с 5 февраля. Многие в Европе и Штатах нервничают, но, похоже, украинцы меньше всего.

Рецепт очень прост: мы дадим больше денег и привезем, сколько нужно. Работа уже началась. Тысячи украинских бензовозов, газовозов и закаленных прошлым годом трейдеров готовы! — отметил он.

Вице-президент одной из сетей АЗС Юрий Кучабский отметил, что последствия запрета на российское топливо в Европе не будут катастрофическими для украинского рынка.

Это только вопрос цены: мы пойдем и заплатим на $50 дороже, но привезем, чтобы горючее было, и все. Да, может быть дискомфорт, но клиент этого не почувствует, — сказал он.

Однако он добавляет, что такая ситуация мешает украинским трейдерам подписывать долгосрочные контракты с европейскими поставщиками. Теперь операторы могут подписывать контракты на три месяца.

— На дольше они не могут спрогнозировать. Рынки соседних стран, Польши или Румынии, сейчас также импортозависимы. Они также обеспечивают себя импортом.

Все, что нам удается оттуда привезти, мы привозим либо транзитом, либо замещением. То есть они себе импортируют, а нам из другого региона отдают, оптимизируя логистику, — объясняет Кучабский.

Дефицит горючего заставил украинцев пересаживаться на электроавтомобили. Ранее мы рассказывали, как изменился авторынок во время войны.

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