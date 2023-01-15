Экономия

Цены на бензин в 2023: чего ждать от рынка и возможен ли новый кризис горючего

Богдана Макалюк, редактор сайта 15 января 2023, 13:00
Ціни на бензин сьогодні: що чекати від ринку пального у 2023
Фото: Unsplash

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