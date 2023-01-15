Ціни на бензин у 2023: чого чекати від ринку та чи можлива нова криза пального

Ціни на бензин завжди турбували водіїв та водійок. Навесні 2022 року Україна пережила паливну кризу, що змушує українців обачливіше використовувати бензин. Але зараз паливо використовують, щоб заправити не тільки машини, а й генератори.

Зараз значна частина бізнесу, держструктур та домівок українців працюють від генератора, який потрібно заправляти пальним. Тож ціни на бензин та його наявність важливі не лише для автомобілістів. Ми розповімо, чи можлива нова паливна криза та якими будуть ціни на бензин у 2023.

Ціни на бензин сьогодні

Ціни на бензин можуть варіюватися залежно від АЗС, у середньому:

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бензин А-95 преміум — 52,12 грн/л

бензин А-95 — 51,44 грн/л

бензин А-92 — 50,68 грн/л

дизельне паливо — 54,88 грн/л

автомобільний газ — 28,40 грн/л

Ціни на бензин у 2023

У 2023 році ціни на бензин можуть зрости, це залежить від кількох факторів. Насамперед ціни можуть зрости у Європі, адже набуде чинності нафтове ембарго. України постачає нафту з Європи, ціни також залежать від логістики. Крім того, ціни на пальне можуть зрости через інфляцію.

У Нацбанку розраховують, що у 2023 році пальне дорожчатиме не так сильно. Це може статися через повернення системи оподаткування палива на довоєнний рівень. Такий прогноз міститься в інфляційному звіті, який оприлюднив Національний банк України.

Так, з огляду на те, що літр бензину марки А-95 у середньому коштує близько 50 гривень, то у 2023-му може бути близько 60 гривень.

Літр дизельного палива на заправках у середньому правлять за ціною 54 гривні за літр, його вартість може зрости майже до 65 гривень.

У своєму Facebook експерт з паливного ринку Сергій Куюн написав, що Україна під час війни втратила 100% постачання нафти, але змогла побудувати повністю новий ринок. Україна повністю замінила постачання палива з Росії. Куюн зазначив:

— У ціни свободи навіть є свій вимір — мінімум 8 грн/л. Це те, скільки ми переплачуємо європейським постачальникам та на нових перевезеннях у порівнянні із довоєнним рівнем. Але це тимчасово: після нашої перемоги ця “військова” складова майже зникне.

Чого чекати від ринку пального у 2023

Сергій Куюн каже, що головним викликом залишається війна.

— Серед очевидних випробувань — європейське ембарго на імпорт російських нафтопродуктів, яке стартує з 5 лютого. Багато хто в Європі та Штатах нервує, але, схоже, українці найменше.

Рецепт дуже простий: ми дамо більше грошей й привеземо, скільки треба. Робота вже розпочалась. Тисячі українських бензовозів, газовозів та загартованих минулим роком трейдерів напоготові! — зазначив він.

Віцепрезидент однієї з мереж АЗС Юрій Кучабський зауважив, що наслідки заборони на російське пальне в Європі не будуть катастрофічними для українського ринку.

Це тільки питання ціни: ми підемо й заплатимо на $50 дорожче, але привеземо, щоб пальне було, і все. Так, може бути дискомфорт, але клієнт цього не відчує, — сказав він.

Але він додає, що така ситуація заважає українським трейдерам підписувати довгострокові контракти з європейськими постачальниками. Зараз оператори можуть підписувати контракти на три місяці.

— На довше вони не можуть спрогнозувати. Ринки сусідніх країн, Польщі чи Румунії, зараз так само імпортозалежні. Вони так само забезпечують себе імпортом.

Усе, що нам вдається привезти звідти, ми привозимо або транзитом, або заміщенням. Тобто, вони собі імпортують, а нам з іншого регіону віддають, оптимізуючи логістику, — пояснює Кучабський.

Дефіцит пального змушував українців пересідати на електроавтомобілі. Раніше ми розповідали, як змінився авторинок під час війни.

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