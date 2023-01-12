Авторинок воєнної країни: що змінилося та чи справді 2022 став найгіршим роком століття

2022 рік став найважчим не лише для України, а й для усього світу. Від початку 21 століття на світову спільноту чекала глобальна криза, пандемія Covid-19 та повномасштабна війна в Україні, яку ігнорувати чи не визнавати було просто неможливо.

Але як цей рік пережила сама Україна? Що змінилося на економічному фронті громадян та чому найкраще ці зміни видно на авторинку — пояснює Економічна правда.

Найгірший рік 21 століття

Перше, що спадає на думку під час розмови про авторинок України, — закон про нульове розмитнення, який діяв кілька місяців. Попри короткий термін, тоді в Україну ввезли понад 388 тисяч автівок.

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Та разом з тим первинну реєстрацію пройшло лише 38 тисяч автомобілів. Цей показник найменший від початку 21 століття.

Глибина падіння ринку вражає: 63% відносно 2021 року. Щось подібне було лише під час глобальної світової кризи 2008 року. Проте навіть у 2009–2010 роках кількість нових реєстрацій не опускалася нижче за 170 тисяч автомобілів на рік, — пояснюють в Укравтопромі.

Зрозуміло, що таке різке падіння на ринку автомобілів пов’язане з падінням заробітку українців, неочікуваними витратами та проблемами, які принесла війна у наше життя.

Глава Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький каже, що нині найнижча ціна на ринку нових авто стартує від $15 тисяч до $20 тисяч. Вищий клас коштує іще дорожче.

Ціновий пік мас-маркету вживаних легкових авто перебуває біля позначки $5 тисяч, закінчується — $10 тисяч. Це і є індикатором справжніх можливостей населення щодо купівлі транспорту за власні гроші, — пояснює він.

Під час війни неможливими стали ні стабільні доходи, ні контроль цін на СТО, в салонах авто.

Електрокари проти традиційних авто

На дивовижу, цьогоріч на позиції вище піднялися електрокари. І це попри ситуацію з електрикою в самій країні.

Попит на них почав рости ще із середини літа та тримався усю осінь. Активно цікавитися та ввозити до України автівки на електричних двигунах почали у травні, коли ціна на пальне зростала щодня.

Сумарно ринок електричних авто показав деяке зростання на початку паливної кризи, однак після перших атак на нашу енергосистему ситуація почала змінюватися. Пропозиція уживаних електромобілів зросла більш ніж удвічі, але купівля значно не піднімається, коментує Бучацький.

Що вплинуло на український авторинок у 2022 році

Звісно, повномасштабна війна спровокувала різкі зміни на авторинку країни. На початку війни люди активно скуповували машини, щоб виїхати до більш безпечних місць країни чи за кордон. А ось до війни такі дії були неактивними, бо через ковідні обмеження сервісні центри працювали наполовину.

Інститут досліджень авторинку показав динаміку сектору за січень – листопад у контексті подій.

Практично зупинка всього обігу автівок була у березні, коли внутрішні продажі були зупинені, а порти для ввезення автівок з-за кордону також не працювали. Згодом ситуація стабілізувалася завдяки налагодженню логістичних шляхів через порти Євросоюзу. Глава Інституту досліджень авторинку вважає, що авто із США й надалі матимуть попит.

Нові маршрути через порти ЄС виявилися дорожчими, внаслідок чого дещо змінилася і продовжуватиме змінюватися картина купівлі легковиків, які вигідно завозити із США.

Зараз ситуацію важко назвати стабільною, адже все залежить від обстрілів на наші об’єкти критичної інфраструктури.

Та поки мають попит вживані автівки з Європи та США. Про те, як не потрапити до шахраїв і купити хороше авто, ми пояснювали в нашому іншому матеріалі: шукай там поради, на що варто звернути увагу при купівлі авто.

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