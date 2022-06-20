Продають, вихваляють і руки нагрівають: як купити авто та не стати жертвою шахраїв

Коли рух країною ускладнився через повномасштабну війну, для багатьох родин постало питання необхідності мати власну автівку. Звичайно, потягом можливо і зручно користуватись, але іноді на потрібні дати квитки знайти досить непросто.

Крім того, зараз чимало волонтерів намагаються придбати автівки саме для військових, яким такі засоби пересування просто необхідні.

Однак з попитом зростають і ризики наштовхнутись на шахраїв. І навіть досвідчені правоохоронці не завжди з першого погляду можуть визначити, чи є у певної автівки темне минуле.

А ось шахраї часто можуть виглядати досить переконливо, розповідаючи про те, наскільки у їх товару все чудово та як ідеально виглядають документи.

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Якщо ти відправляєшся на пошуки автомобіля в інтернеті, то насамперед потрібно звернути увагу на текст оголошення та почитати про усі можливі недоліки. Також варто зателефонувати на зазначений номер та поставити усі питання, які тебе хвилюють.

Наприклад, можна запитати про пробіг, історію аварій, технічний стан, ремонти та заміни деталей. Крім того, важливо пам’ятати, що перераховувати будь-які кошти, не побачивши товар, не варто.

Якщо ти одразу хочеш йти на автобазар, то необхідно звернути увагу на деякі зовнішні ознаки. Наприклад, працівники Експертної служби МВС України рекомендують при візуальному огляді авто звертати увагу на деякі пункти.

На що звертати увагу при огляді автомобіля

наявність слідів механічного, хімічного пошкодження ідентифікаційного номера автомобіля – VIN (зубило, долото, кислота тощо)

наявність поблизу ідентифікаційного номера транспортного засобу зварювальних швів, виготовлених кустарним способом (нерівно, без обробки)

різні кольори окремих складових частин салону (сидіння, оббивка дверей)

відсутність таблички виробника, кодової таблички (наклейок) з VIN-номером автомобіля або їх кустарне перезакріплення

комплектація авто іноземного виробництва різними ключами (замок запалювання, двері, багажник)

відмінність кольору фарби біля номера кузова від кольору фарби в інших місцях (багажному або моторному відділенні)

Якщо якісь із термінів здаються зовсім складними для розуміння, то гарною ідеєю буде взяти з собою людину, яка краще розбирається в авто, або вже має власне.

За можливості також варто зробити тест-драйв та заїхати в сервіс, щоб фахівці змогли зробити свої висновки щодо стану авто і завдяки технологіям перевірити, чи дійсно продавець каже правду про стан авто.

Якщо ти хочеш купити засіб пересування, наприклад, у Польщі, то перевірити його можна на урядовому сайті. Однак попередньо для цього потрібно отримати дані із реєстраційного посвідчення.

Однак правоохоронці рекомендують все ж таки звертатись за допомогою до фахівців Експертної служби МВС України. На офіційному сайті можна замовити послугу з дослідження транспортних засобів та відповідних документів.

Наприклад, у Київському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України експертиза простої складності вітчизняного авто буде коштувати близько 151 гривню. А ось іноземні транспортні засоби дослідити буде трохи дорожче – 196 гривень.

Якщо тебе цікавить експертиза більшої складності, то варто розраховувати на суму від 1624 грн до 2453 грн.

Однак якщо тобі все ж таки вдалось придбати омріяну автівку за кордоном, то читай, як розмитнити авто в Дії.